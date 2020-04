RaceHome: dalla pista alla PlayStation con i piloti ufficiali Audi

Mike Rockenfeller, pilota ufficiale Audi ha ideato una serie di gare virtuali - denominata #RaceHome - su Playstation 4, al volante della concept elettrica Audi e-tron Vision Gran Turismo, il cui ricavato sarà destinato a fini benefici.

Una volta alla settimana, i fan del brand Audi e i professionisti delle simulazioni di guida sfideranno i sei driver ufficiali Audi schierati nel DTM: Loïc Duval, Jamie Green, Nico Muller, Robin Frijns, René Rast e Mike Rockenfeller.

"Da quando non si disputano competizioni reali a causa della pandemia da coronavirus, i giochi di simulazione di guida stanno conoscendo un vero e proprio boom" afferma Rockenfeller, vincitore nel 2010 della 24 Ore di Le Mans e nel 2013 del Campionato Tedesco Turismo (DTM). "In questo frangente - prosegue Rocky - stiamo comunque seguendo la rotta tracciata: la serie #RaceHome è riservata alle supercar elettriche ed è pertanto in linea con l'evoluzione della gamma Audi. Abbiamo optato per un gioco da console, così da coinvolgere una community particolarmente ampia"

Con #RaceHome gli utenti di PlayStation Network hanno l'opportunità di sfidare le star Audi impegnate nel DTM. Ogni settimana è possibile conquistare un posto in griglia di partenza sviluppando e rendendo disponibile una livrea dedicata ad Audi e-tron Vision Gran Turismo in collaborazione con le campagne social #AudiTogether e #WeStayHome. Vince il design più creativo e la giuria è composta proprio dai sei piloti ufficiali Audi nel DTM.

#RaceHome si propone di raccogliere quante più donazioni possibile per progetti di beneficienza all'interno del mondo del motorsport. "Nel nostro circus operano freelance che improvvisamente hanno perso ogni fonte di reddito e ora lottano per la sopravvivenza delle proprie famiglie" sottolinea Rockenfeller. Ecco perché al di là del concorso grafico, ogni settimana sarà possibile fare un'offerta per un posto in griglia.

Tutti gli appuntamenti del circuito di beneficienza #RaceHome potranno essere seguiti in streaming mediante il canale twitch.tv/visionrocco. Il primo round è previsto martedì 21 aprile alle 20:00 (CEST).