Audi RS 3 Sportback 25 yeaRS: edizione celebrativa per i 25 anni della gamma RS

A 25 anni dal debutto della mitica Audi RS 2 Avant, prima vettura della gamma RS, la Casa dei quattro anelli dedica l’edizione celebrativa 25 yeaRS ad Audi RS 3 Sportback, best seller della gamma Audi Sport. Alle prestazioni di riferimento che si accompagnano alla fruibilità nell’utilizzo quotidianosi aggiungono dotazioni tecniche ed estetiche di pregio volte a sottolineare l’esclusività della compatta high performance Audi.

Punta di diamante della terza generazione di Audi A3 Sportback, sin dal debutto della prima serie, avvenuto nel 2011, Audi RS 3 Sportback adotta un propulsore 5 cilindri turbo. Un’unità che appartiene alla storia dei quattro anelli. Negli Anni ’80, l’architettura a 5 cilindri ha accompagnato i successi delle Audi da rally, sport turismo e di serie, sino a equipaggiare nel 1994 Audi RS 2 Avant, capostipite della gamma RS. Per nove anni consecutivi insignito del titolo di miglior propulsore nella categoria da 2 a 2,5 litri dalla giuria del premio “International Engine of the Year”, il 2.5 TFSI appannaggio di Audi RS 3 Sportback eroga 400 CV e 480 Nm di coppia che consentono di scattare da 0 a 100 km/h 4,1 secondi raggiungendo una velocità massima autolimitata di 250 km/h, a richiesta elevabile a 280 km/h. Performance cui contribuiscono la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e la trazione integrale permanente quattro con frizione elettroidraulica a lamelle.

Con un ingombro inferiore a 50 cm e un peso ridotto di 26 kg rispetto alla prima generazione di Audi RS 3 Sportback, il 2.5 TFSI è decisamente compatto e ideale per il montaggio in posizione trasversale. Il solo basamento in alluminio contribuisce a un alleggerimento di 18 kg. Le camicie dei cilindri sono rivestite al plasma così da favorire la dissipazione del calore, ridurre al minimo gli attriti e garantire una superiore resistenza all’usura, mentre il diametro dei cuscinetti dell’albero motore è ridotto di 6 millimetri. L’albero motore è cavo, pesa quindi un chilogrammo in meno rispetto al componente standard, mentre i pistoni in lega leggera integrano le canalizzazioni per l’olio di raffreddamento. Dopo l’avviamento a freddo, la pompa dell’acqua a portata variabile impedisce la circolazione del liquido nella testata, consentendo di raggiungere più rapidamente la temperatura d’esercizio ottimale, con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni.

In virtù della sequenza di accensione 1-2-4-5-3 dei cilindri, il sound è unico e inconfondibile. Una caratteristica costante dagli Anni ’80 ad oggi, ulteriormente enfatizzata dall’impianto di scarico sportivo RS. Quest’ultimo, in abbinamento all’assetto sportivo RS plus con ammortizzatori magnetoreologici Audi magnetic ride, incluso nel pacchetto Dynamic, di serie per Audi RS 3 Sportback 25 yeaRS. Sotto il profilo tecnico, l’edizione speciale della compatta sportiva Audi annovera tra gli equipaggiamenti di serie i proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED, il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, inclusi i servizi Audi connect per tre anni, e l’Audi virtual cockpit con display da 12,3 pollici.

L’edizione speciale 25 yeaRS veste di esclusività Audi RS 3 Sportback. Punta di diamante della manifattura dei quattro anelli, il programma di personalizzazione Audi exclusive consente di optare, senza alcun sovrapprezzo, per i colori esterni Blu Nogaro – un omaggio alla mitica Audi RS 2 Avant del 1994 – Verde Goodwood, Grigio Suzuka, Argento Akoya e Nero Ciliegia. Per rendere ancora più aggressiva la vettura sono disponibili il pacchetto Audi exclusive look nero lucido con anelli e scritte in nero, che prevede la finitura total black per la cornice del single frame, lo splitter anteriore e le modanature ai cristalli laterali, così come le calotte dei retrovisori laterali in nero lucido Audi exclusive. Completano il pacchetto 25 yeaRS le luci d’ingresso dedicate, che all’apertura delle portiere proiettano al suolo il logo RS 25th, e il coprimozzo centrale dei cerchi in lega, anch’esso caratterizzato dal logo RS 25th. L’edizione speciale Audi RS 3 Sportback 25 yeaRS è offerta a un prezzo identico alla variante standard: 55.500 euro.