Audi, un Salone di Ginevra all'insegna dell'elettrificazione

Audi prosegue l’offensiva sul fronte della mobilità elettrica. Al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2019, la casa dei quattro anelli presenta tre vetture a trazione esclusivamente elettrica, tutte destinate alla produzione di serie entro la fine del 2020.

Sullo stand Audi, Padiglione 1, che quest’anno ospita esclusivamente modelli con un elevato livello di elettrificazione, anteprima mondiale per quattro inedite versioni ibride plug-in oltre ad Audi e-tron FE05, la monoposto che compete nel Campionato di Formula E. Audi Q4 e-tron concept e Audi e-tron GT concept, quest’ultima al debutto europeo, verranno presentate in occasione della conferenza stampa del 5 marzo.

Nel corso del 2019, Audi introdurrà sul mercato la variante coupé di e-tron, denominata e-tron Sportback. Un’ulteriore vettura elettrica, Audi Q2 L e-tron, sarà presentata in Cina fra poche settimane e verrà consegnata ai Clienti nel corso del 2019. Nel 2020, altre due auto debutteranno in configurazione di serie: Audi e-tron GT e Audi Q4 e-tron.

Nel 2019, ai nuovi modelli elettrici dei quattro anelli si aggiunge l'offensiva plug-in del marcio, estesa a pressoché tutti i segmenti del mercato. A Ginevra debuttano le versioni ibride di modelli dai grandi volumi di produzione come Audi A6, A7 Sportback, A8 e Q5. Sempre nel 2019 verranno presentate due varianti plug-in già note ma sottoposte a una serie di affinamenti tecnici, quali Audi A3 e Audi Q7.

In futuro quattro piattaforme tecniche e altrettante famiglie di prodotti costituiranno la base per un'offerta di modelli elettrici senza precedenti, in grado di spaziare dal segmento C al segmento F. Un'offensiva a zero emissioni forte della stretta collaborazione con i reparti di ricerca e sviluppo di altri brand del gruppo.

Audi e-Tron e Audi e-Tron Sportback condividono il pianale modulare longitudinale Audi nonchè tecnologie innovative nel campo della trazione. Nasce così un'inedita famiglia di prodotti, composta da SUV elettrici a trazione integrale elettrica quattro. La capacità di ricarica rapida sino a 150 kW assicura la massima fruibilità nell'uso quotidiano.

Già nel 2018 Audi ha svelato il primo prodottobasato su un'ulteriore piattaforma dedicata alle vetture elettriche: al Los Angeles Motorshow ha debuttato il prototipo Audi e-Tron GT Concept, una coupé sportiva a quattro porte la cui tecnologia è stata svilppata in collaborazione con Posche, mentre design e carattere sono espressione dell'inconfondibile DNA Audi.

Dalla collaborazione tra Audi e Porsche è nata anche la piattaforma premium per l'elettrificazione, denominata Premium Platform Electric (PPE), che costituirà la base per molteplici famiglie di modelli Audi a zero emissioni. Modelli che copriranno segmenti caratterizzati da grandi volumi di produzione, spaziando dal segmento D al segmento F. Un ambito nel quale sono previsti sia SUV sia berline. Fiore all'occhiello della piattaforma PPE è il fatto di essere concepita esclusivamente per la trazione elettrica, con conseguenti vantaggi in termini di peso, contenimento delle dimensioni e modularità.

Dalla collaborazione con il Gruppo Volkswagen nasce il pianale modulare per veicoli elettrici MEB destinato a costituire l'architettura di base per una serie di auto elettriche Audi, in particolare nel segmento C caratterizzato da grandi volumi di produzione.