Audi TT e TTS, la terza generazione segna il restyling per due icone di design

Vent'anni dopo il debutto della prima Audi TT, la terza generazione della sportiva dei quattro anelli è pronta al restyling. Per celebrare il 20° anniversario della prima, la Casa di Ingolstadt punta i riflettori sul carattere sportivo del nuovo modello, disegnando per nuova TT linee ancora piu' scolpite, aumentando le prestazioni e ampliando la dotazione di serie.

Oltre all'Audi virtual cockpit, la versione di accesso alla gamma può ora contare di serie sul sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select, sui sensori luci e pioggia, sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni riscaldabili e sul volante multifunzione plus che consente il pieno controllo del sistema d'infotainment e dei comandi vocali. Sono previsti di serie la porta USB illuminata e il Bluetooth per la connessione wireless dei device portatili.

Possente e ancora piu' sportivo: ecco il design degli esterni di nuova TT. Il frontale è caratterizzato dalla calandra tridimensionale, forte dell'iconica griglia single frame, mentre sin dalla versione d'ingresso le ampie prese d'aria laterali sottolineano l'impronta a terra della vettura. Anche nella zona posteriore marcate linee orizzontali mettono in risalto l'ampiezza di nuova Audi TT. Da tradizione, lo sportello del serbatoio non prevede alcun coperchio: il conducente puo' inserire la pistola direttamente nel manicotto, come per le vetture da competizione.

A richiesta sono disponibili i proiettori a LED o con tecnologia a LED Matrix, mentre gli indicatori di direzione dinamici costituiscono un dettaglio estetico degno di nota. La versione TT S line competition sottolinea ulteriormente la personalita' della vettura, basandosi sul pacchetto S line exterior. Il pacchetto S line exterior, disponibile a richiesta, accentua il carattere sportivo di Audi TT e include lo splitter anteriore, le prese d'aria verticali e la griglia del radiatore in nero Titanio, i listelli sottoporta con inserti dedicati, l'estrattore ampliato e gli sfoghi per l'aria in corrispondenza dei passaruota. TT Coupé e TT Roadster sono lunghe 4,19 metri.

Entrambe le varianti di carrozzeria presentano sbalzi ridotti e un passo di 2,51 metri. Nuova TT adotta di serie cerchi in lega da 17 pollici, mentre a richiesta sono disponibili i cerchi Audi e Audi Sport da 18, 19 e 20 pollici. La gamma colori prevede tre nuove tonalita': blu Cosmos, arancione Impulse e Turbo Blue (solo per S line e TTS). Per nuova TT, Audi ha sviluppato due motori a benzina a iniezione diretta ancora piu' performanti. Grazie ai 197 CV appannaggio del 40 TFSI, nuova motorizzazione d'ingresso alla gamma, e ai 245 CV erogati dal 45 TFSI, entrambi i propulsori possono contare su di una potenza superiore rispetto alla generazione precedente. Il 2.0 TFSI da 306 CV di nuova TTS porta in dote uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi per TTS Coupé e in 4,8 secondi per TTS Roadster. Tempi migliori di un decimo rispetto al modello precedente.

Tutti i propulsori sono dotati di filtro antiparticolato. Nuova Audi TT adotta un cambio manuale a sei marce oppure una trasmissione a doppia frizione a sette rapporti, mentre TTS prevede di serie il cambio S tronic. Grazie alla spaziatura corta delle marce inferiori, entrambe le trasmissioni favoriscono le prestazioni in accelerazione, mentre il rapporto di trasmissione lungo della marcia piu' alta riduce il regime motore a tutto vantaggio dei consumi.

In onore del ventesimo anniversario di TT, Audi presenta la versione TT 20 years in edizione limitata a 999 esemplari. Una serie speciale che prende spunto stilisticamente dalla concept del 1995. In abitacolo, la pelle Nappa in marrone mocassino con cuciture a contrasto richiama gli esordi di TT. Impreziosiscono la plancia la targhetta con la numerazione progressiva e il logo TT 20 years su volante e pomello del cambio. Altrettanto degni di nota i terminali di scarico in acciaio inox dal design dedicato, i gruppi ottici posteriori OLED Matrix e gli anelli Audi opachi al di sopra dei listelli sottoporta. TT 20 years è proposta nei colori grigio Saetta e grigio Nano. Il modello speciale TTS competition rappresenta il massimo della sportivita' grazie ai fari con tecnologia LED, agli anelli Audi applicati al di sopra dei listelli sottoporta, ai vetri oscurati (limitatamente alla Coupé), all'alettone posteriore fisso, alle pinze dei freni verniciate in rosso, ai cerchi in lega da 20 pollici nero lucido e a molteplici dettagli esterni, sempre in nero lucido. L'abitacolo puo' fregiarsi di due rivestimenti in pelle di diverso colore. Nuova Audi TT e nuova Audi TTS raggiungeranno le Concessionarie italiane entro la fine del 2018.