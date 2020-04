Audi apre alle visite virtuali dello stabilimento di Ingolstadt grazie ad AudiStream

Nonostante la pandemia da Coronavirus e il temporaneo arresto dell’attività degli impianti europei, clienti e appassionati Audi possono essere protagonisti di tour virtuali dedicati alle fasi di produzione delle vetture dei quattro anelli.

Con AudiStream, primo servizio al mondo di visite interattive in fabbrica, lo stabilimento di Ingolstadt apre le porte ai cyber-visitatori. Gli interessati possono prenotare un tour online alla pagina www.audi.stream e vivere il mondo Audi attraverso lo schermo, comodamente da casa.

La pandemia dovuta al Coronavirus ha provocato l’interruzione temporanea sia delle attività degli stabilimenti europei Audi, sia delle visite per assistere dal vivo alla produzione delle vetture dei quattro anelli. I Clienti e i fan del Brand hanno però un’alternativa: prendere parte a un tour virtuale tra i reparti dell’impianto di Ingolstadt.

Grazie al servizio AudiStream, gli interessati sono protagonisti di una visita interattiva online, assistiti da guide specializzate che conducono da remoto i visitatori e rispondono a ogni quesito adattando il live stream. Mediante molteplici sequenze video, è possibile scoprire come viene prodotta un’Audi spaziando, ad esempio, dalle prime fasi all’interno del reparto presse sino alla finitura della carrozzeria di nuova Audi A3 Sportback o alla catena di montaggio di Audi A4.

Il tour virtuale e interattivo, della durata di circa 20 minuti, avviene in tedesco o in inglese ed è gratuito. I cyber-visitatori hanno la possibilità di personalizzare l’esperienza in funzione degli interessi individuali selezionando sia lo stream desiderato sia uno slot temporale alla pagina www.audi.stream. L’iniziativa costituisce un unicum nel panorama automobilistico mondiale: Audi è il primo costruttore al mondo a offrire tour interattivi in fabbrica.

Di seguito il programma di aprile

Mercoledì 8/04, ore 11:00 – 17:30

Giovedì 9/04, ore 13:00 – 19:30

Mercoledì 15/04, ore 11:00 – 17:30

Giovedì 16/04, ore 13:00 – 19:30

Mercoledì 22/04, ore 15:30 – 21:00

Mercoledì 29/04, ore 13:00 – 19:30

Una simulazione dell’esperienza interattiva con AudiStream è disponibile al link:

https://www.audi-mediacenter.com/en/audimediatv/video/audistream-virtual-journey-through-the-world-of-production-4872