Auto nuova: qual è il colore preferito dagli italiani?

Grigio, bianco e nero. La maggior parte degli italiani l’auto la vogliono comprare così. Secondo l’analisi del mensile Quattroruote, infatti, il 34,7% dei contratti firmati in italia nel 2017 è stato per l'acquisto di un’auto grigia; il 28,8% per un'auto bianca; il 15% nera. Queste le percentuali maggiori in grado di dare una panoramica generale. Nel dettaglio, poi, a sorpresa, emergono novità come l’azzurro, più opzionato rispetto al rosso (8,4% vs 6%) e superato solo dal verde (11%). Sotto quella soglia, giallo e arancio. Infine, mentre quattro italiani su cento hanno optano per il marrone, spunta anche il viola: per uno 0.2%

Marchi e segmenti

Dati alla mano è nero il colore prevalente nelle vetture alto di gamma. Il 45,5% delle Cadillac immatricolate è stato scelto proprio così. Meno opzionato per questo segmento, invece, il bianco e in generale i colori dell’arcobaleno.

Per le auto sportive, l’azzurro: tra i tanti marchi, Maserati mostra un 18,3% del suo fatturato in Italia con questa variante. Per lo più bianche, inoltre, le utilitarie vendute nel 2017. Hyundai ne ha immatricolato oltre il 50%. Lexus, infine, rimane la signora delle auto grigie, Mazda delle rosse, Mini del British racing green.

L’età influenza la scelta del colore?

A vedere nel dettaglio, sotto i 29 anni l'unica titubanza è tra il grigio e bianco. Quest'ultimo più diffuso sulle citycar, mentre il grigio una scelta sicura sulle auto compatte, medie e superiori, opzionate per lo più da persone dai 56 in su. Risultato: il 34,7% dei veicoli 2017 è stato ancora grigio. Forse anche per il fatto che il "colore" è spesso un’optional a caro prezzo, oltre che difficile da decidere. Altro che età.