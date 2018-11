Auto elettriche inquinanti come diesel: ecco perché

L’istituto motori del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) mette nero su bianco la situazione inquinamento. Non si risolverà così facilmente, magari con lo stop ai diesel. Le auto elettriche non emettono meno delle auto a gasolio. A dichiararlo apertamente è l’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri). La ricerca ovviamente non si basa sull’emissioni prodotte dalle vetture circolanti, considerato che le auto ZEV (Zero-emissions Vehicles) non emettono agenti nocivi, ma sul ciclo intero della vettura, che comunque ha un suo riscontro sull'ambiente e sul clima.

Ma quale auto green

Primo fattore analizzato. Quasi tutti i paesi per alimentare le auto elettriche utilizzano carburanti fossili. Già all’origine, l’energia utilizzata dalle vetture alla spina non sarebbe assolutamente ecologica. Inoltre l’inquinamento di queste vetture più che concentrarsi nelle città, come fa il diesel, provocherebbe danni al clima. Perche?

L’inquinamento delle auto elettriche

La causa è l’emissione di gas a effetto serra. Le vetture elettriche, che montano batterie o celle a combustibile di idrogeno od ossigeno, sin dalla produzione spostano la sorgente “emissiva” fuori città, nelle centrali. Un inquinamento che non viene prodotto nei centri urbani, dunque (come invece avviene con le auto diesel, già nel momento dell’accensione) ma comunque solo uno "spostamento" del problema.

Una conseguenza di cui tenere conto allo stesso modo, quindi, soprattutto alla luce di una prossima elettrificazione di massa per la mobilità. Secondo Carlo Beatrice, ricercatore del CNR: “L’auto elettrica non darà grandi effetti benefici sul clima globale: sposterà le emissioni dalla fase di uso a quella di produzione dell’energia. Sarebbe invece necessario considerare l’intero ciclo di vita di un veicolo, includendo quindi la produzione, l’uso e la dismissione dello stesso. A questo proposito il CNR mostra un recente studio tedesco che ha comparato le emissioni di CO2 totali, su un veicolo di segmento C di circa 1400 kg di peso. A 168mila chilometri percorsi la differenza tra un’auto elettrica e un’auto diesel diventa pari a zero.