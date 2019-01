Auto usate, quali sono quelle più cercate negli annunci

L'offerta di 400.000 annunci ogni giorno e 6.500.000 visite settimanali rendono la situazione abbastanza nitida su quella che è stata l'offerta delle auto usate sul web in Italia e la conseguente domanda. Ecco uno spaccato degli analisti di Subito.it rispetto alle trecento milioni di ricerche del 2018.

L'auto in assoluto più cercata? Volkswagen Golf. Al secondo posto sul podio Fiat Panda, poi Punto, Smart, Fiat 500, Audi A3 e A4, Volkswagen Polo, Alfa Romeo Giulietta e Ford Fiesta.

Auto usate: fuoristrada e SUV più cliccati

Se si analizza per tipologia di veicolo, nella categoria fuoristrada al primo posto troviamo la Mitsubishi Pajero, per poi lasciare alla seconda e alla terza posizione le classiche Land Rover Defender e Jeep Wrangler. Tra i SUV usati i più desiderati, BMW X3, Fiat 500X e Audi Q5. Gli italiani infatti continuano ad avere una predilezione per la guida alta ma non solo.

Le più cercate tra auto storiche e station wagon

Tra le vetture storiche continua ad occupare un posto di rilievo l'intramontabile Fiat 500, seguita da un altro grande classico come la Lancia Delta o l'Alfa Romeo Alfetta. Nel comparto Station Wagon, invece, troviamo Audi A4 come familiare preferita, seguita da BMW Serie 3 e Volkswagen Passat.

Auto usate: i trend di acquisto

A sorpresa, accanto alla predilezione del GPL, aumentano le ricerche dell'alimenzione a metano: sette posizioni più in alto nelle key word più cliccate rispetto al 2017. Inoltre, cresce l’interessamento per le motorizzazioni più recenti (euro 6 + 3,4%, euro 5 +1,5%) con una decrescita generalizzata nelle aree urbane (-5,7% RM e TO, -1,8 MI, -1,25 BO).