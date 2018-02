Avis Autonoleggio entra nel servizio "Care by Volvo"

Avis Autonoleggio Italia entra a far parte del programma Care by Volvo, la rivoluzionaria formula di utilizzo dell'auto in abbonamento lanciata da Volvo Cars contestualmente al reveal mondiale della nuova Volvo XC40.

Fra i vantaggi inclusi nel canone mensile per i clienti che acquisiscono l'utilizzo di una XC40 attraverso l'abbonamento Care by Volvo, Avis Autonoleggio offre anche l'opportunità di usufruire per 14 giorni di un'altra vettura Volvo a seconda delle proprie esigenze. La formula Care by Volvo consente di godere dell'utilizzo di un'auto in modo facile e trasparente, proprio come possedere un telefono: un canone fisso, il piacere di guidare una nuova Volvo e molteplici servizi anche di tipo digitale inclusi.

"Care by Volvo è un'alternativa alla tradizionale modalità d'acquisto di un'auto o alle opzioni di leasing", afferma Gianluca Testa, Managing Director di Avis Budget Italia. "Attraverso la collaborazione con Volvo, diventiamo essenzialmente parte di questo nuovo modello di proprietà dell'auto, dimostrando alla clientela le opzioni di mobilità premium che possiamo offrire ai viaggiatori in Italia e nel mondo". Per usufruire del servizio nel corso dei 24 mesi di abbonamento, i clienti Care by Volvo devono prenotare la vettura con un anticipo stabilito. L'offerta del servizio è valida in Italia ed è soggetta a disponibilità. I clienti Volvo che desiderano prenotare il servizio possono utilizzare il numero di telefono dedicato (+39 331 33 98 780) e l'e-mail (avisbudgetitalia@bmsitaly.com).