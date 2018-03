Bentley a Ginevra con la Bentayga Hybrid

Presentata al Salone di GInevra 2018, la Bentayga Hybrid costituisce il primo passo di Bentley verso l’elettrificazione totale della gamma, combinando la serenità di una guida silenziosa al confort squisito e alle performance. Il nuovo modello plug-in ibrido unisce un avanzato motore elettrico ad un potente es efficiente motore V6 benzina di ultima generazione e promette di essere il più efficiente prodotto finora da Bentley con emissioni di 75 g/km secondo il nuovo ciclo di guida europeo (NDEC).

Emissioni ridotte

Bentayga Hybrid si comporta come una vera Bentley offrendo raffinatezza e performance in un esclusivo abitacolo, segno distintivo del marchio britannico. Essa rappresenta il futuro della mobilità di lusso, un’oasi di calma e tranquillità con cui affrontare la città e ogni altro contesto. La Bentayga ibrida è in grado di percorrere un massimo di 50 km in modalità elettrica e secondo il costruttore essa impiega circa due ore e mezza per ricaricare le batterie. Un arco di tempo che si allunga fino a sette ore e mezza se si utilizza una presa standard.

Nuovo quadro strumenti

Esteticamente il lussuoso SUV si presenta esattamente uguale alle versioni benzina e diesel. L’unica eccezione l’alloggiamento del connettore di ricarica, collocato sulla fiancata sinistra. Per ciò che concerne l’abitacolo, invece, vanno segnalate alcune novità come ad esempio il nuovo quadro strumenti che riporta lo stato di carica della batteria, fondamentale per quando l’auto è in modalità elettrica. Fondamentale per contenere i consumi anche il nuovo software del navigatore GPS che ora suggerisce itinerari ad hoc.