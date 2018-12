Allarme smog: stop anche ai diesel Euro 4 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

Allarme smog in Emilia-Romagna e Lombardia dove da giorni da giorni i livelli di polveri sottili hanno superato i limiti di guardia anche a causa delle condizioni climatiche. La delicatezza della situazione ha richiesto immediatamente misure d'emergenza come lo stop anche ai veicoli diesel euro 4, l'abbassamento dei riscaldamenti in abitazioni private e locali commerciali, e il divieto d'uso di biomasse nel riscaldamento domestico.

Secondo l'Arpae l'allerta è particolarmente alta per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Forlì-Cesena. Qui i livelli di polveri Pm10 hanno oltrepassato i limiti di legge (50 microgrammi per m3 ) dallo scorso 30 novembre, motivo per cui le misure d'emergenza, scattate lunedì 3 dicembre sono ulteriormente state prorogate e verranno estese anche alle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini dove i Pm10 sono oltre i limiti dal 1 dicembre. Neanche il vento previsto per i prossimi giorni dovrebbe garantire un rientro delle concentrazioni di Pm10. Secondo i dati raccolti da Legambiente, la situazione è critica anche in Lombardia dove tutte le province sforano la soglia dei 4 giorni consecutivi di superamento del Pm10 .

Le misure d'emergenza previste a livello regionale resteranno in vigore fino a lunedì 10 dicembre, quando arriverà il nuovo bollettino dell'Arpae. In alcune aree delimitate dai comuni, stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 4, divieto che va a sommarsi ai limiti alla circolazione nei centri urbani per i veicoli più inquinanti, validi tutti i giorni - sabato e domenica inclusi - dalle 8.30 alle 18.30.