BMW svela l'X3 Special Edition Specialized in anteprima al BMW HERO Bike Festival

BMW rinnova il proprio supporto alla gara di mountain bike più dura al mondo come Presenting Partner della BMW HERO Südtirol Dolomites e sarà protagonista per quattro giorni a Selva di Val Gardena con il BMW Village.

Il BMW HERO Bike Festival è un evento che vede coinvolti appassionati e bikers provenienti dal territorio nazionale e internazionale. Per la gara sono previsti in Val Gardena oltre 4.000 Riders e oltre 10.000 visitatori che nei 4 giorni prenderanno parte alle attività del palinsesto della HERO. All’interno della struttura dedicata a BMW è possibile prenotare un test drive per visitare il bellissimo contesto panoramico delle Dolomiti accompagnati da un istruttore professionista e conoscere al meglio le vetture a disposizione (BMW X3, BMW X5 e BMW i3) e i loro supporti tecnologici e digitali.

BMW X3 Special Edition Specialized

In occasione del BMW HERO Bike Festival viene presentata in anteprima la BMW X3 Special Edition in collaborazione con Specialized. Si tratta di una BMW X3 xDrive20d con un particolare allestimento che include il portabici posteriore e che viene offerta corredata dalla mtb e-bike Turbo Levo Comp di Specialized. La BMW X3 Special Edition in collaborazione con Specialized sarà disponibile in soli 100 esemplari per il nostro mercato. BMW X3, l’auto che esprime il desiderio di vivere le proprie passioni; grazie al suo carattere è l’auto adatta per la HERO: una competizione estrema che incarna sport, montagna e sana competizione.