BMW Italia: da dicembre Andrea Gucciardi sarà il nuovo Direttore Vendite

Dal prossimo 1 dicembre la Direzione Vendite di BMW Italia sarà affidata ad Andrea Gucciardi, attuale Amministratore delegato di BMW Roma. Sostituirà Massimo Senatore che assumerà la carica di Managing Director di BMW Portugal dalla stessa data.

Andrea Gucciardi, 48 anni, è laureato in ingegneria aeronautica all’Università degli Studi di Palermo, ed è in BMW Italia dal 2001 dove ha ricoperto nel corso degli anni diversi ruoli e funzioni manageriali all’interno della Direzione Vendite. Prima di assumere la direzione di BMW Roma, Gucciardi ha gestito la divisione Motorrad della filiale romana di BMW Italia portandola ad essere la numero uno al mondo in termine di vendite per tre anni consecutivi. Il successore di Andrea Gucciardi alla guida di BMW Roma verrà annunciato nei prossimi giorni.

Massimo Senatore, 48 anni, laureato in Ingegneria elettronica all’Università di Padova, vanta un’esperienza ventennale nel settore automotive. Lavora in BMW Group Italia dal 2002. Nella sua carriera presso la filiale italiana della Casa di Monaco di Baviera, ha maturato un’approfondita esperienza della struttura commerciale dell’azienda ricoprendo diversi ruoli manageriali, sino al conseguimento della direzione vendite di BMW Italia

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Sergio Solero, Presidente e A.D. di BMW Italia - di queste due nuove nomine perché vanno nella direzione della valorizzazione e crescita dei profili professionali di BMW Italia, sia in ambito internazionale che nazionale. Voglio ringraziare Massimo Senatore per l’eccellente lavoro fatto in questi anni alla direzione vendite di BMW Italia che ci ha consentito di raggiungere traguardi importanti e di affrontare sfide determinanti per il futuro del Gruppo. Allo stesso modo ringrazio Andrea Gucciardi per i brillanti risultati ottenuti con BMW Roma che hanno posizionato la filiale romana del Gruppo ai vertici mondiali in termini di performance di vendita. Ad entrambi va il mio più sincero ‘in bocca al lupo’ per il nuovo incarico, con la consapevolezza e la speranza che il loro esempio possa essere di stimolo per la crescita professionale di altri manager dell’azienda”.