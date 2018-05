BMW Motorrad svela il concept 9Cento, l'adventure sport del futuro

Il BMW Group al Concorso d'Eleganza Villa d'Este di quest'anno ha offerto un'anteprima di come potrebbe essere in futuro un modello Adventure Sport: il concept BMW Motorrad 9cento unisce emozione e performance con spirito d'avventura, agilità e piacere alla guida per creare la moto da turismo sportiva ideale.

Che si tratti di autostrade, valichi alpini, stretti vicoli che attraversano villaggi remoti o semplicemente di vedere e di essere visti di fronte al caffé in piazza - il concept BMW Motorrad 9cento è la scelta perfetta per un viaggio spontaneo sul Lago di Como - così come per i paesaggi circostanti e oltre. Il concept BMW Motorrad 9cento presenta un intelligente concetto per il futuro.

"Al giorno d'oggi, non si tratta sempre di essere "i più audaci, i più grandi, i più brillanti": questo modello di moto punta a raggiungere un senso di equilibrio," sostiene Edgar Heinrich, Capo Design di BMW Motorrad. "Abbiamo creato una motocicletta che fornisce la giusta potenza unita a caratteristiche coerenti per il touring sportivo, ma soprattutto molto piacere alla guida - un pacchetto molto accattivante nell'insieme. Riunisce il meglio del segmento sportivo, avventura e touring per un concept entusiasmante - in un segmento che non ha mai visto questo tipo di modello BMW. Il concept BMW Motorrad 9cento è la nostra interpretazione per il nuovo segmento di fascia media", spiega Heinrich, e aggiunge: "Proprietà funzionali quali capacità di viaggio, spazio per i bagagli e protezione aerodinamica sono fondamentali per la maggior parte dei motociclisti, ma sono elementi che raramente vengono inclusi nella progettazione di una concept bike. Nel concept di quest'anno dimostriamo che tutti questi aspetti razionali possono essere uniti ad un design dinamico per creare qualcosa di veramente eccitante e altamente emotivo. "

Con le sue proporzioni compatte, il concept 9cento di BMW Motorrad trasmette agilità e leggerezza a prima vista: le sue proporzioni invitano semplicemente a mettersi in sella e partire. La configurazione sportiva di base del prototipo ha la caratteristica di avere molto volume nelle vicinanze della ruota anteriore e una porzione posteriore corta - questo assicura divertimento e maneggevolezza. Lo stile sorprendente delle carene, del serbatoio del carburante e del telaio sottolinea ulteriormente l'attenzione alla cura del viaggio. Per esempio, la modellazione tridimensionale dell'area del serbatoio del carburante si rivela particolarmente utile grazie alla finitura della vernice con effetto cromato riflettente. Il pannello laterale in Pure Metal Silver è tipico del segmento Adventure Sport ed è altamente riconoscibile. Su tutte le parti in alluminio -tra cui il coperchio centrale del serbatoio, il supporto posteriore e il supporto del poggiapiedi - la fresatura è diretta verso la ruota anteriore. Questa superficie finemente scanalata è visibile solo alla vista di un occhio attentissimo e ha l'effetto di un rilievo topografico elevato. La sospensione è stata progettata ad arte per la massima comodità in viaggio.

Un'ampia escursione della molla assicura comfort di guida e conferisce alla moto un senso di leggerezza. Al tempo stesso, il parabrezza e la carenatura assicurano un'eccellente protezione dal vento e dalle intemperie. I comandi ergonomici e la posizione di seduta verticale relativamente bassa sono due ulteriori fattori chiave che contribuiscono a rendere perfetto il divertimento su lunghe distanze. Il triangolo del telaio è rinforzato con strati di CFRP: non solo riducono il peso complessivo della moto, ma collega anche il design tridimensionale del rivestimento anteriore al supporto posteriore in alluminio. Quest'ultimo - progettato sempre nell'ottica di ridurre il peso - è fresato e costituito esclusivamente dalla struttura di supporto richiesta. L'apertura visibile tra il triangolo del telaio e il sedile evidenzia ulteriormente il principio di costruzione leggero.

Uno dei punti salienti del concept BMW Motorrad 9cento è l'innovativo concetto di vani che comprende un elemento clip-on. La doppia valigetta non offre solo uno spazio di carico, ma estende anche lo spazio su cui si può sedere il passeggero. Se necessario, è agganciabile al vano posteriore tramite un elettromagnete che si attacca saldamente alla sezione inferiore del supporto. Questo sistema consente di avere due versioni della stessa moto. Senza il sistema di carico, il concept BMW Motorrad 9cento offre la massima agilità e soddisfa perfettamente le esigenze del motociclista in termini di piacere di guida; con le borse, la concept bike si trasforma in una moto da turismo che è anche attrezzata per trasportare due persone.

Il sistema di carico si integra armoniosamente allo stile della moto, riflettendo l'approccio di alta qualità di Design BMW Motorrad. La stretta silhouette anteriore garantisce manovrabilità e agilità. Questa caratteristica frontale del concept BMW Motorrad 9cento evoca volutamente i tratti ispirati al segmento Adventure Sport, interpretandoli tuttavia in maniera completamente nuova. Lo stile del faro è moderno, con due elementi luminosi simmetrici. Ognuno dei due elementi ha un'iconica luce diurna a LED nella parte inferiore con una forma a U piatta e dinamica, mentre due piccole luci LED su ciascun lato costituiscono i fari abbaglianti e anabbaglianti. Questo crea un design che rende la concept bike una moto immediatamente riconducibile a BMW Motorrad, sia durante il giorno sia di notte. Le luci posteriori sono tanto distinguibili quanto quelle anteriori: i due elementi LED sono integrati sotto il sedile e sono caratterizzati dal tipico design BMW Motorrad delle due "C" posizionate una di fronte all'altra. Ciò significa che si adattano perfettamente alla silhouette posteriore stretta e ben definita, catturando l'essenza del concept BMW Motorrad 9cento in un solo gesto.