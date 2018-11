BMW Motorrad ad EICMA 2018 con sei anteprime mondiali

BMW Motorrad presenterà sei anteprime mondiali alla prossima fiera di Milano EICMA, offrendo ai visitatori un visione esclusiva della stagione 2019. Tutti i nuovi prodotti saranno presentati martedì 6 novembre 2018 durante la conferenza stampa dalle 10:00 alle 10:20 nel padiglione 13 presso lo stand BMW Motorrad. La conferenza sarà trasmessa in streaming in tutto il mondo tramite la pagina ufficiale di BMW Motorrad su Facebook.



L’EICMA a Milano è uno dei più importanti appuntamenti motociclistici internazionali. Dal 6 all'11 novembre 2018, i visitatori dello stand BMW Motorrad non solo potranno osservare le sei anteprime mondiali, ma troveranno anche la BMW R 1250 GS e la BMW R 1250 RT, che all’esposizione di Intermot hanno già lanciato la serie di nuovi modelli. Inoltre, lo stand di BMW Motorrad includerà anche l'intera gamma di modelli e una vasta scelta di accessori originali BMW Motorrad, tra cui un'ampia selezione di componenti per la personalizzazione per il mondo Heritage, la nuova collezione di abbigliamento tecnico BMW Motorrad e tutti gli altri prodotti dal mondo BMW Motorrad.