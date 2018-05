BMW Motorrad saluta il ritorno della GS Academy con tante novità

La stagione 2018 inizia a scaldare i motori in vista del weekend di apertura della BMW Motorrad GS Academy previsto per l'11 e il 12 Maggio. Dopo il grande successo dell'anno scorso, confermata la sede della scuola, il Castello di Rivalta a Rivalta di Gazzola (PC), dove verranno ospitati i corsi di guida Off Road della durata di un giorno e mezzo, per un weekend di emozioni adrenaliniche.

L'edizione 2018 della BMW Motorrad GS Academy si apre con una novità entusiasmante per tutti gli appassionati di moto e di off road: l'ingresso nel parco moto dell'Academy delle nuovissime G 310 GS, e delle F 750 GS e F 850 GS, che entreranno in servizio non appena disponibili.

Con la G 310 GS l'Academy apre nuove porte agli appassionati che vogliono cimentarsi nella guida enduro con una moto facile e leggera, caratterizzata da proporzioni compatte e passo corto, da una risposta pronta ed agile, ed una posizione di guida tipicamente eretta, da vera enduro. Il DNA è quello tipico della gamma GS: robusta, sicura e dal design inconfondibile. La chiara appartenenza al mondo GS si vede non solo dal design esterno ma anche dalla componentistica e dalle prestazioni tecniche: il pezzo forte della nuova BMW G 310 GS è il motore monocilindrico da 313 cc raffreddato a liquido con quattro valvole e due alberi a camme in testa, con iniezione elettronica del carburante e una potenza di 25 kW (34 CV) a 9.500 giri/min. ed una coppia massima di 28 Nm a 7.500 giri/min.

Con i nuovi modelli F 750 GS e F 850 GS, BMW Motorrad aggiorna e rivisita due modelli storici del marchio bavarese, pensati per un maggiore piacere di guida su tutte le superfici, che siano strade asfaltate o, come in questo caso, terreni off-road. Come in passato, il cuore delle nuove F 750 GS e F 850 GS è il motore bicilindrico in linea, riprogettato in tutte le sue parti. La cilindrata del motore sia della F 750 GS che della F 850 GS è adesso di 853 cc. Con 77 CV (57 kW) di potenza a 7.500 giri/min. e una coppia massima di 83 Nm a 6.000 giri/min., la nuova F 750 GS eroga una potenza e una coppia incredibilmente elevate. La nuova F 850 GS sviluppa 95 CV (70 kW) a 8.250 giri/min. e una coppia massima di 92 Nm a 6.250 giri/min. Due moto enduro a tutto tondo, che non rinunciano ad un piacere di guida ai massimi livelli di comfort. Nella gamma saranno presenti, oltre i tre nuovi modelli, anche le immancabili R 1200 GS e R 1200 GS Adventure.