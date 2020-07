BMW Motorrad presenta le nuove BMW F 750 GS, BMW F 850 GS e BMW F 850 GS Adventure

Per anni, le caratteristiche principali della rinomata gamma di media cilindrata BMW Motorrad BMW F 750 GS, BMW F 850 GS e BMW F 850 GS Adventure sono state molteplici: divertimento di guida premium grazie alla controllabilità affidabile su tutte le strade, all'impressionante potenza del motore e alle ampie capacità di guida e tour di tutti i giorni, anche quando ruvide strade sterrate portano alla tua destinazione.

Le BMW F 850 GS e BMW F 850 GS Adventure combinano perfettamente un’inclinazione stradale e tourer con eccezionali caratteristiche offroad, mentre le dimensioni più gestibili della BMW F 750 GS attirano motociclisti alla ricerca di un'introduzione al mondo della turismo enduro. La serie F, benché sia un concept già testato e affermato, rivela tre varianti, ben accolte negli ultimi anni dagli appassionati di motocicli e perfezionate da BMW Motorrad nel modello del 2021. I tre modelli appaiono più freschi e dinamici grazie alle nuove colorazioni e assicurano un'esperienza GS ancora più intensa grazie al miglioramento degli equipaggiamenti standard e ai nuovi equipaggiamenti extra.

Le modifiche generali alla BMW F 750 GS, BMW F 850 GS e BMW F 850 GS Adventure includono nuovo design e le ogni variante di stile è caratterizzato decisamente negli elementi laterali della carenatura. Inoltre, tutti i modelli ora hanno nuovi indicatori di svolta lampeggianti a LED di serie e un dispositivo di ricarica USB nella parte anteriore destra del cruscotto. ABS Pro e DTC (Dynamic Traction Control) sono ora anche di serie, per una sicurezza ancora superiore in accelerazione e in frenata.

Come prima, i tre modelli dispongono del potente motore bicilindrico di 853 cc a 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido, iniezione elettronica di carburante e cambio a sei marce, che in tutte le versioni garantisce una spinta forte. Il motore è inoltre progettato per soddisfare il futuro standard di emissione Euro 5 e grazie ai suoi due contralberi di equilibratura gratifica il motociclista con la sua erogazione caratteristica fluida e pronta, impressionante potenza di spinta e basso consumo di benzina. Come in passato, la BMW F 750 GS genera 57 kW (77 CV) a 7500 rpm e sviluppa e una coppia massima di 83 Nm a 6.000 rpm. La BMW F 850 GS e la BMW F 859 GS Adventure offrono ancora 70 kW (95 CV) a 8250 rpm e 92 Nm a 6250 rpm.

Nuova BMW F 750 GS

La nuova BMW F750 GS è ora disponibile anche nella colorazione bianca Light White con la copertura del serbatoio in tinta. La colorazione chiara contrasta in modo suggestivo con i cerchi neri opachi, il manubrio nero e la sella rossa/nera.

La BMW F 750 GS è disponibile anche nella colorazione blu San Marino metallizzato, che insieme al parabrezza colorato, le dona un tocco più sportivo. Grazie ai cerchi grigi Granite metallizzati, il manubrio argento, la sella nera e grigia e i para radiatori galvanizzati, la moto da una grande impressione di alta qualità.

Invece, la BMW F 750 GS edizione “40 Years GS” attira l’attenzione con il suo logo sulla carenatura laterale. I paramani gialli e la sella nera e gialla con il logo GS ricordano inconfondibilmente un’icona della storia delle GS lunga ormai 40 anni: la BMW R 100 GS. I cerchi neri opachi, il manubrio color argento e i para radiatori galvanizzati sottolineano l’esclusività di questa edizione celebrativa.

Nuova BMW F 850 GS

La nuova BMW F 850 GS è disponibile nella nuova colorazione rosso Racing Red con copertura del serbatoio in tinta. Questo colore crea un contrasto particolare con la forcella nera, i cerchi anch'essi neri e la sella nera / grigia.

Nello stile Rallye e nel colore Racing Blue metallizzato, la BMW F 850 GS insieme alle protezione paramani, alla forcella nera e alla sella nera-rossa sottolinea il suo carattere sportivo. I cerchi dorati e il para radiatore galvanizzato, ne accentuano la sensazione di lusso.

La "40 Years GS Edition" della BMW F 850 GS celebra il 40° anniversario dei modelli BMW GS nel colore Black Storm metallizzato con il logo "40 Years GS" sui pannelli laterali della carenatura. Gli esclusivi paramani gialli, i cerchi in oro e la sella in nero / giallo che riporta logo GS rendono il modello unico e facilmente riconoscibile. La forcella nera e la protezione del radiatore galvanizzata sono altri segni distintivi di questa edizione celebrativa.

La dotazione di serie della BMW F 850 GS è stata ulteriormente migliorata con un meccanismo di regolazione del parabrezza e un display TFT con le comode funzioni del sistema Connectivity.

La nuova BMW F 850 GS Adventure: in grigio Ice Grey, stile Rallye o "40 Years GS Edition" e con equipaggiamento standard ampliato.

Nella nuova colorazione Ice Grey con coperchio del serbatoio in tinta, la nuova BMW F 850 GS Adventure soddisfa il desiderio di avventura con prestazioni ottimali fuoristrada e su lunghe distanze. La forcella e i cerchioni neri e la sella comfort grigio-nero si fondono in modo omogeneo e armonioso.

La nuova BMW F 850 GS Adventure in stile Rallye e nella versione metallizzata opaca Kalamata evocano talento sportivo e spirito avventuroso. Con i suoi cerchi e forcella dorati la nuova BMW F 850 GS Adventure appare allo stesso tempo dinamica e raffinata. Il parabrezza sportivo e il sedile Rallye imbottito nero-grigio con altezza di 890 mm conferiscono un aspetto ancora più sportivo alla BMW F 850 GS Adventure.

La nuova BMW F 850 GS Adventure nella versione "40 Years GS Edition" è dedicata allo speciale anniversario dei modelli BMW GS. Il logo "40 Years GS" e i paramani gialli sono le caratteristiche distintive di questa edizione proposta in color Black Storm metallizzato. La forcella nera, i cerchi dorati e la sella biposto imbottita nera e gialla con altezza di 860 mm completano l'omaggio della BMW F 850 Adventure al 40° anniversario della famiglia GS. Un display TFT che include comode funzioni Connectivity è ora standard.

Equipaggiamenti optional nuovi e aggiornati

La nuova BMW F 750 GS, la BMW F 850 GS e la BMW F 850 GS Adventure sono tutte dotate di nuovi optional per le modalità di guida Pro. Come nei modelli GS con motori boxer, una risposta dell'acceleratore rielaborata in modalità di guida DYNAMIC ora assicura ancora più dinamica e piacere di guida.

Inoltre, il controllo dinamico del freno motore e il Dynamic Brake Control (DBC) sono ora disponibili nelle modalità di guida Pro. Altre nuove funzionalità dei Riding modes Pro includono la preselezione di un massimo di quattro modalità di guida per l'assegnazione dei pulsanti sui comandi a destra del manubrio (forniti con l'optional Connectivity nella BMW F 750 GS).

Una sella molto ribassata e speciali sospensioni ribassate saranno disponibili come equipaggiamento optional per tutti e tre i modelli migliorandone l'accessibilità.

Gli accessori originali BMW Motorrad ora offrono il supporto per la BMW F 850 GS e la BMW F 850 GS Adventure per montare il BMW Motorrad Navigator sopra il display TFT standard, il che è vantaggioso quando il conducente è impegnato nella guida in piedi in fuori strada. Questo supporto era precedentemente riservato esclusivamente ai veicoli impegnati nel GS Trophy. L'equipaggiamento optional "Predisposizione per il dispositivo di navigazione" è ancora disponibile per il posizionamento sul morsetto del manubrio come prima.

Dato che in futuro lo spegnimento completo dell'ABS non sarà più consentito ai sensi delle normative di omologazione legale, le modalità di guida Enduro ed Enduro Pro forniscono controlli adeguati in tale ottica. La funzione ABS può ancora essere disattivata sulla sola ruota posteriore in modalità di guida Enduro Pro (solo per le BMW F 850 GS e BMW F 850 GS Adventure).

Il logo HP sarà omesso in futuro in tutti gli equipaggiamenti optional e accessori BMW Motorrad originali.

Il silenziatore sportivo per la BMW F 750 GS verrà fornito solo tramite il canale degli accessori originali BMW Motorrad.