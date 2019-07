BMW Motorrad Service Check-in: manutenzione per moto e scooter a portata di clic

Il servizio assistenza BMW Motorrad è sinonimo di qualità e precisione in ogni dettaglio. In caso di manutenzione, controllo del veicolo o lavoro di riparazione, quando si tratta di servizio di assistenza, è possibile contare sulla competenza dei tecnici più preparati e sulla qualità di prim'ordine dei ricambi Originali BMW Motorrad. In questo modo, il valore e le prestazioni di ogni moto e scooter BMW Motorrad rimarranno invariate negli anni. Così anche il piacere di guida rimarrà inalterato per lungo tempo.

Tutti i tecnici BMW Motorrad hanno un know-how professionale, che si tratti di meccanica classica o di tecnologia diagnostica elettronica, grazie ad una formazione approfondita e avanzata. Sono esperti altamente specializzati che conoscono alla perfezione ogni veicolo BMW Motorrad.

Grazie al nuovo servizio BMW Motorrad Service Check-in, si apre un nuovo canale di comunicazione digitale per ogni cliente, che potrà prenotare online in maniera facile e comoda qualsiasi intervento di manutenzione per la propria moto o scooter presso un Centro Service BMW Motorrad. A qualsiasi ora del giorno e della notte basterà un click per collegarsi al portale e scegliere il tipo di intervento, l’ora, il giorno e persino il Consulente Service di riferimento, potendo inoltre richiedere una serie di servizi aggiuntivi come il Fast Lane, la Courtesy Bike, e molto altro.

Di seguito due esempi di innovativi servizi che si possono prenotare per la propria moto.

Il BMW CheckUp&Service comprende una serie di test sull’elettronica della moto con sistema di diagnosi BMW Motorrad, controlli accurati sulla frizione, sull’impianto frenante, sul sistema di raffreddamento, sul telaio, sulle ruote e sull’impianto elettrico. Un collaudo finale da parte di un tecnico BMW Motorrad completerà il pacchetto di servizi, che ha un costo di soli 99€. Il beneficio è doppio: sia per chi vende la propria moto, che è sicuro così del valore del proprio usato, ma anche per chi acquista perché ha la certezza di un usato controllato e sicuro, oltre ad un cambio olio in omaggio.

Tutti i possessori di BMW R 1200 GS con motore raffreddato ad aria e olio, prodotte tra il 2004 e il 2012, saranno particolarmente interessati alla GS Box che, al prezzo di 149€ offre un pacchetto di ricambi originali e olio BMW Motorrad per mantenere la propria moto in perfetta efficienza come il primo giorno in cui si è acquistata.



Il Gs Box include: