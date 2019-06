BMW Motorrad Vision DC Roadster: il risveglio elettrico del motore boxer

Per oltre 90 anni, il motore boxer a 2 cilindri è stato un elemento chiave dell'identità BMW Motorrad, sia in termini di tecnologia che di lay-out estetico. Con il processo di elettrificazione del BMW Group, sorge spontaneo immaginare un modello BMW Motorrad elettrico e domandarsi come si rivelerebbe a primo impatto. Una possibile risposta a queste domande è fornita dalla BMW Motorrad Vision DC Roadster, una naked altamente emotiva con motore elettrico.

Nuovo motore, family feeling

In una moto, il motore è il fulcro e l'elemento fondamentale, che fornisce la base per l'intera architettura. I componenti di un veicolo elettrico hanno requisiti completamente diversi in termini di spazio di installazione. Mentre in una moto convenzionale la dimensione del motore è determinata principalmente dalla sua capacità, la batteria è l'elemento che occupa più spazio nel caso di un veicolo ad alimentazione elettrica, essendo il motore relativamente compatto. Partendo da questo presupposto, con la BMW Motorrad Vision DC Roadster le modifiche necessarie alla struttura sono state realizzate mantenendo l'aspetto iconico di una boxer ed apportando le modifiche richieste dalla nuova propulsione. La Vision Bike è immediatamente riconoscibile come una moto BMW e rivela poi la sua natura elettrica dopo un controllo più attento.

A sostituire quello che sarebbe stato il motore, ora c'è una batteria montata verticalmente e orientata in maniera longitudinale. Per il raffreddamento, due elementi laterali sporgono con nervature di raffreddamento e ventilatori integrati. Come nel motore boxer della BMW R 32 - il cui sviluppo è stato ideato da Max Friz nel 1923 - gli elementi di raffreddamento sono posizionati a favore di flusso d'aria. Il motore elettrico a forma di cilindro è posizionato sotto la batteria ed è collegato direttamente all’albero di trasmissione. La BMW Motorrad Vision DC Roadster dimostra così un'architettura di guida intelligente che richiama visivamente la storia di BMW Motorrad e allo stesso tempo si spinge oltre.

Le prestazioni dinamiche si riflettono nelle proporzioni

Di lato, la BMW Motorrad Vision DC Roadster ha un aspetto altamente dinamico con un chiaro orientamento verso la ruota anteriore. La parte anteriore bassa e il posteriore corto e alto trasmettono un senso di agilità.

Al posto del serbatoio del carburante, una struttura tubolare piatta e finemente lavorata copre il corpo del veicolo. La struttura integra la sella in una forma moderna, creando così la linea di fondo di un roadster sportivo. La struttura del telaio è un fattore chiave nella definizione della vista laterale.

La grande batteria con i suoi sistemi di raffreddamento sporgenti lateralmente è posizionata al centro di un telaio fresato in alluminio. La finitura tridimensionale della superficie della batteria trasmette un fascino estetico contemporaneo con i contorni ben definiti. Gli elementi di raffreddamento richiamano la leggera inclinazione in avanti della sagoma della batteria, conferendone un impulso dinamico. Quando si avvia il motore elettrico, gli elementi di raffreddamento si spostano leggermente, indicando che la moto è pronta per partire.

Alte prestazioni con un tocco leggero

L'aspetto generale della BMW Motorrad Vision DC trasmette un senso di leggerezza in modo da enfatizzare le dinamiche di guida. Elementi come la sella e il sistema di raffreddamento sembrano elevarsi intorno alla batteria. Sul telaio stesso, le scanalature fresate longitudinalmente creano un affascinante effetto visivo, riducendo il volume percepito ed evidenziando le dinamiche longitudinali della moto. Questa impressione è ulteriormente sottolineata mediante aperture nel telaio in alluminio fresato. Materiali high-tech come la fibra di carbonio e l'alluminio riducono il peso complessivo e conferiscono alla BMW Motorrad Vision DC Roadster un'estetica tecnologica. Nel frattempo, elementi di contrasto rossi e alluminio spazzolato in punti selezionati come batteria, telaio e sistemi di raffreddamento sottolineano l'innovativa geometria della moto.

Dettagli di alta qualità

La finitura elaborata di tutti i dettagli contribuisce a rendere la BMW Motorrad Vision DC Roadster altamente desiderabile. Gli elementi meccanici come l'albero di trasmissione a vista e la forcella Duolever aggiungono sfumature sorprendenti ai toni scuri della moto. In questo caso, i due classici dettagli BMW sono reinterpretati e presentati in modo elaborato.

Allo stesso modo, il telaio triangolare riprende una caratteristica tipica dei precedenti modelli di motociclette BMW, richiamando persino le linee bianche, che in questo caso sono fluorescenti. Il design minimalista delle luci anteriori e posteriori è una rivisitazione moderna dell'iconica illuminazione tipica di BMW Motorrad. Il faro mostra la luce di guida diurna a LED in una forma dinamica e piatta a forma di U, mentre due lenti LED compatte su ciascun lato forniscono i fari abbaglianti e anabbaglianti. Questo crea un design che rende il concept vehicle immediatamente riconoscibile come una moto BMW, sia di giorno che di notte. La luce posteriore è composta da due elementi LED a forma di C che sono integrati nel supporto posteriore in alluminio in una forma minimalista e tecnicamente di alta qualità. Sui fianchi degli pneumatici realizzati esclusivamente da Metzeler per la Vision Bike, sono integrati cinque elementi fluorescenti, ciascuno delle dimensioni di un francobollo, che combinano un design innovativo con aspetti di sicurezza: sia fermi che in movimento, gli elementi di illuminazione creano un effetto grafico emozionante. Nell'oscurità, aumentano la visibilità laterale, fornendo così maggiore sicurezza, e aumentano l'impressione di dinamicità in movimento.

Abbigliamento tecnico intelligente

A primo impatto, la tuta a due pezzi non viene immediatamente riconosciuta come un capo d’abbigliamento tecnico, si distingue infatti per il suo stile moderno ed emozionante. La giacca leggera con una grande grafica in colori cangianti e i pantaloni neri dallo stile disinvolto combinano moda e funzionalità. Le protezioni sono cucite in modo quasi invisibile, mentre le tecnologie integrate consentono varie funzioni di illuminazione e funzionalità di connettività digitale. Uno zaino indossabile asimmetrico completa l'equipaggiamento del pilota per il vision vehicle. Fissato alla giacca tramite magneti, che permettono di mettere e togliere lo zaino velocemente, fornisce ampio spazio e funzionalità aggiuntive.

Simbolo di una nuova generazione

La BMW Motorrad Vision DC Roadster è l'emblema del futuro di BMW Motorrad con forme di propulsione alternative. La moto elettrica permette di vivere in modo autentico e coinvolgente l'esperienza di guida creando un nuovo, distintivo, appeal estetico che rimane fermamente radicato nella migliore tradizione.