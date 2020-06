Lancio digitale per la Nuova BMW X1 xDrive25e: offerta speciale per i primi clienti

La nuova BMW X1 xDrive25e, modello ibrido plug-in del popolare SAV di BMW, promette di trasmettere il piacere di guida tipico delle vetture del marchio. Pochi giorni fa Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG responsabile per Customer, Brands, Sales ha dichiarato: “I nostri ibridi plug-in combinano il meglio di due mondi e uniscono i vantaggi della trazione elettrica con l’autonomia sulle lunghe distanze di un motore a combustione.”

Queste motorizzazioni sono l’ideale per il commuting urbano a zero emissioni, grazie all’autonomia di decine di chilometri in modalità puramente elettrica e consentono di affrontare gli spostamenti a più ampio raggio in tutta tranquillità, ricorrendo alla spinta anche del motore termico. Si stima che in Europa siano milioni gli automobilisti con abitudini di mobilità perfettamente compatibili con questa soluzione.

La crescente attitudine dei clienti ad utilizzare processi di informazione e di acquisto digitale, anche per beni durevoli come l’automobile, ha spinto BMW a pianificare un lancio digitale per l’arrivo della Nuova BMW X1 xDrive25e, riservando un’offerta dedicata ai clienti che sceglieranno una delle 30 BMW X1 plug-in hybrid prenotabili online sul sito bmw.it. Questi clienti avranno in omaggio la BMW Wallbox Plus per la ricarica domestica e avranno la possibilità di guidare la nuova BMW X1 a 499 Euro al mese, grazie alla soluzione di noleggio proposta da Alphabet, per 36 mesi o 30.000 chilometri, con un canone comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione dei servizi assicurativi.

L’offerta esclusiva per le 30 vetture è valida fino al 30 giugno, termine entro il quale i clienti possono effettuare la prenotazione online, scegliendo una delle configurazioni previste per il modello e decidendo in quale Concessionaria BMW intendono perfezionare l’acquisto e ritirare l’auto.