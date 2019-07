BMW presenta X7 Pick-up one-off: lusso e praticità in un modello unico

I partecipanti all'edizione 2019 dei BMW Motorrad Days avranno modo di scoprire, oltre alle numerose novità e ad esemplari di moto unici, un esclusivo modello: la BMW X7 Pick-up. Una reinterpretazione unica curata dai tirocinanti del BMW Group in collaborazione con le divisioni Concept Vehicle Construction e Model Technology nello stabilimento BMW di Monaco. Il veicolo è basato sulla lussuosa BMW X7, ultimo membro della famiglia BMW X. La BMW X7 Pick-up combina la tecnologia di guida della BMW X7 xDrive40i da 250 kW / 340 CV (consumo combinato: 9,0 - 8,7 l / 100 km [31,4 - 32,5 mpg imp], emissioni di CO2 combinate: 205 - 198 g / km) con l'innovativo concetto di veicolo di un pick-up di lusso a cinque posti.

L’ area di carico realizzata artigianalmente vanta una sofisticata finitura in legno lucidata, sospensioni pneumatiche a due livelli regolabili in altezza e numerosi accessori di lusso che rendono questo BMW X7 Pick-up il compagno ideale in molte occasioni. Una BMW F 850 GS – la famosa moto da enduro del segmento Adventure - posizionata nel retro del pick-up completa la trasformazione. Insieme sono in grado di raggiungere anche gli angoli più remoti del mondo.

"Sono contento delle sinergie create tra i dipartimenti BMW Group Vocational Training, Concept Vehicle Construction e Model Technology che hanno permesso ai nostri giovani talenti di dimostrare le loro capacità con un progetto così straordinario", conclude Milagros Caiña-Andree, membro del Board delle Risorse Umane di BMW AG.

Materiali di prima qualità e tecniche di produzione all’avanguardia si uniscono all’artigianato. Dietro l’abitacolo, un ambiente lussuoso che può ospitare fino a cinque persone, la BMW X7 Pick-up offre un ampio spazio di carico. La lunghezza di questo spazio varia tra i 140 cm (quando chiuso) e i 200 cm (quando aperto). Grazie all’intelligente utilizzo del CFRP sui componenti del tetto, sulle portiere e sulla sponda posteriore, è stato possibile ridurre il peso della vettura di 200 chili rispetto al modello di produzione, nonostante il corpo del veicolo sia 10 cm più lungo. Il pregiato rivestimento in legno di teak fatto a mano dell'area di carico e gli elementi della sponda, i maniglioni e le bordature realizzate con parti in pressione SLS 3D, testimoniano la portata innovativa, la competenza e la precisione tecnica dei tirocinanti BMW. La combinazione di legno di teak color miele e il colore BMW Individual Tanzanite Blue metallizzato - un'esclusiva finitura blu navy che aumenta la profondità quando esposto alla luce del sole - è stato ispirato dagli sport nautici e crea un look sofisticato.

Da un concept a un veicolo in dieci mesi

In soli dieci mesi, i dodici tirocinanti dai settori carrozzeria e meccanica (m/f/x), meccatronica dei veicoli (m/f/x) e costruzione del modello tecnico(m/f/x) hanno trasformato un concept in un automobile funzionale e da esposizione. In linea con la strategia di sostenibilità del marchio BMW, un test vehicle di pre-produzione ha costituito la base più efficiente su cui i tirocinanti hanno realizzato il concept, salvando conseguentemente il veicolo dalla rottamazione. Ai tirocinanti è stata data totale libertà di scelta rispetto all’ideazione del veicolo e alla realizzazione, ma hanno dovuto rinunciare all'assistenza tecnica aggiuntiva fornita normalmente nella costruzione di un concept vehicle. Il risultato finale offre ai tirocinanti un motivo in più per essere orgogliosi del loro progetto. Il loro sogno: fare un giro nella BMW X7 Pickup dopo la sua presentazione o persino guidarla durante una gita in montagna.

BMW X7 Pick-up e la BMW F 850 GS: coppia imbattibile

Nella zona di carico è stata posizionata una BMW F 850 GS, perfettamente adatta ai BMW Motorrad Days. Grazie alla combinazione di grande viaggiatrice, guida dinamica ed eccellenti capacità in enduro, la BMW F 850 GS si integra perfettamente con le qualità della BMW X7 Pick-up. Nella vita di tutti i giorni, il pick-up BMW X7 e la BMW F 850 GS sono compagni instancabili: grazie alle loro eccellenti caratteristiche di guida su strade asfaltate e sterrate, il viaggio diventa la destinazione. La BMW X7 Pick-up è un modello esclusivo ed unico del BMW Vocational Training basato a Monaco e non è prevista la produzione in serie. Progetti speciali come questo servono durante la formazione per trasmettere e implementare le conoscenze tecniche e pratiche richieste. In tali progetti sono presenti contenuti di formazione chiari per ogni settore occupazionale. Attualmente il BMW Group forma quasi 5.000 persone in nove paesi in tutto il mondo.