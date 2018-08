Bologna Motor Show 2018: cosa vedere alla kermesse italiana dell'auto

Il Motor Show di Bologna 2018 promette l’entusiasmo di un tempo. Aprirà i battenti dal 6 al 9 dicembre – con mercoledì 5 dedicato ai media e agli operatori di settore - prolungando l’orario di chiusura alle ore 21.30 per il venerdì e il sabato. Biglietti ridotti per chi entrerà alle 18: una possibilità in più di attrarre visitatori nella Motor Valley. Secondo Rino Drogo, Motor Show Director “...una scelta che permetterà di offrire un incremento della spettacolarizzazione: esattamente ciò che si aspettano i visitatori del Motor Show”.

Le novità del Bologna Motor Show 2018

Più intrattenimento. Da quello che dicono gli addetti ai lavori la nuova edizione prevedrà più gare, un'area espositiva più grande, con l’aumento dei padiglioni (14 e non più 11 come nel 2017).

A tenere le redini dello show saranno così come ai vecchi tempi gli spettacoli all’Area 48, con la possibilità di vedere da vicino i piloti ma anche di sentire dal vivo sgommate di auto e moto. Alle prove di abilità e drifting, si uniranno ancora le esibizioni di stunt driver e le specialità del motocross, come freestyle e rally. Tra gli appuntamenti storici non mancherà il Memorial Bettega previsto per il weekend.

Motori per tutti

La formula 2018 punterà ad unire tutti gli appassionati dei motori: dallo sport all’heritage. Tornerà dunque il padiglione “Passione Classica” per le storiche realizzate da grandi carrozzerie e designer italiani, dove verranno esposte oltre 130 auto di altissimo valore; ma anche una “Karting area” dove si disputerà una gara del campionato 'Circuiti cittadini' .

Poteva mancare un’area green di questi tempi? No... Aspettiamoci quindi pure un e-Motor show: un’area riservata ai protagonisti del futuro (auto, moto, bici).