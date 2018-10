Bosch fa il suo ingresso nel business del car sharing con i furgoni elettrici

In Germania circa due milioni di persone utilizzano app di car sharing per noleggiare rapidamente un'automobile. In questo mercato in crescita Bosch lancia un nuovo servizio di sharing per i furgoni elettrici. In collaborazione con toom, parte del gruppo tedesco Rewe operante nella grande distribuzione, l'azienda metterà a disposizione il servizio presso i negozi per il fai-da-te, laddove è maggiore la domanda di mezzi che possano trasportare articoli voluminosi e pesanti.

"Bosch vuole crescere con i servizi digitali per la mobilità urbana. Quello relativo allo sharing di furgoni elettrici ha un enorme potenziale di crescita" ha dichiarato Rainer Kallenbach, presidente della divisione Connected Mobility Solutions di Bosch. Con più di 330 punti vendita, toom è uno dei più importanti canali nel settore del fai-da-te per il restyling della casa. A partire da dicembre 2018, i clienti di alcuni negozi selezionati potranno prenotare direttamente un furgone elettrico sul posto con pochi clic e portare comodamente a casa parquet e mattonelle, piante da terrazzo e latte di vernice.

"In quanto azienda impegnata verso la sostenibilità siamo desiderosi di migliorare costantemente il nostro contributo per la salvaguardia dell'ambiente. Per questo siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti un sistema ecologico per portare a casa i loro acquisti" ha dichiarato Wolfgang Vogt, Managing Director di toom. Bosch è già molto impegnata nel settore dei servizi di sharing, come ha dimostrato con Coup, il servizio di noleggio di scooter elettrici. A partire dal suo esordio, nel 2016, Coup è cresciuto costantemente e oggi la flotta conta 3500 e-scooter tra Berlino, Parigi e Madrid.

Una flotta elettrica per il noleggio

In Germania un'automobile condivisa su dieci ha un motore elettrico. Per i progetti Coup e il servizio di van sharing, Bosch ha scelto esclusivamente veicoli ad alimentazione elettrica. "L’utilizzo di mezzi 100% elettrici è la soluzione ideale per la mobilità urbana, sia per le consegne nel centro cittadino sia per gli spostamenti individuali nelle grandi città" ha proseguito Kallenbach. Il servizio di van sharing sarà disponibile inizialmente in Germania nei negozi di Berlino, Francoforte, Lipsia, Troisdorf e Friburgo. Qui sono già state predisposte stazioni di carica per i furgoni elettrici di StreetScooter. Bosch fornisce i componenti dei sistemi di propulsione per questi veicoli. Se il nuovo servizio di sharing risulterà vincente, Bosch prevede di ampliarlo anche ad altri partner, come negozi di arredamento, supermercati o megastore di elettronica.

Addio stress da shopping

Già da tempo il car sharing non è più un mercato di nicchia, come dimostra la rapida crescita del settore: entro il 2025 le prospettive del mercato indicano ben 36 milioni di utenti nel mondo (fonte: Frost & Sullivan). Sempre più utenti, specialmente nelle grandi città, utilizzano servizi basati su app per prenotare un veicolo a qualsiasi ora del giorno e della notte, salire a bordo e partire.