Bugatti “La Voiture Noire”, una hyper car unica per i 110 anni del marchio

Lo spirito pionieristico, una passione per la perfezione e il desiderio di superare continuamente i propri limiti sono state le caratteristiche di Bugatti sin dalla sua fondazione avvenuta 110 anni fa.

Capisaldi che si possono ritrovare tutti insieme nell'unico esemplare mai prodotto di La Voiture Noire, una luxury hyper car celebrativa per il centodecimo compleanno del marchio francese. Una meraviglia che in questi giorni è possibile ammirare al Salone di Ginevra.

"La nostra storia è fatta di privilegio e responsabilità, la responsabilità di tramandare nel tempo l'eredità Bugatti. Con La Voiture Noire intendiamo rendere omaggio alla nostra storia con un misto di velocità, tecnologia, lusso ed estetica proiettati verso una nuova era" ha dichiarato il presidente di Bugatti Stephan Winkelmann. La nuova hyper-car riflette le origini e l'identità francesi di Bugatti. Eleganza attraverso il minimalismo e raffinatezza attraverso l'intensità. Si tratta di una creazione artigianale comparabile all'haute couture degli esclusivi designer di moda parigini.

Forme perfette

"La Voiture Noire è molto pià di una moderna reinterpretazione della Type 57 SC Atlantic progettata da Jean Bugatti. È un tripudio d'estetica" afferma Winkelmann. Con il suo frontale ampio e la distintiva sagoma a C Bugatti, La Voiture Noire crea una silhouette allungata ed elegante che definisce i contorni della coupé. Purismo ed eleganza sono riflesse nelle superfici e nelle linee nette. I paraurti confluiscono in maniera fluida nel corpo dell'auto e il parabrezza sembra essere un tuttuno con i finestrini laterali come se fosse la visiera di un casco. La superficie è un blocco unico e non c'è nessuna linea che disturbi l'occhio. La hyper-car ha cambiato la sua attitudine diventando una gran turismo, ideale per viaggiare comodi sulle lunghe distanze. "Ogni singolo componente è stato realizzato a mano e la scocca in fibra di carbonio è verniciata con un nero scuro, interrotto soltanto dalla sottilissima struttura in fibra" racconta il designer di Bugatti Etienne Salomé. "Abbiamo lavorato duramente su questo progetto fino a quando non c'era più nulla che potessimo migliorare. Per noi questo coupé rappresenta le forme perfette".

Motore 16 cilindri da 8 litri da 1600 CV

Cuore di questa nuova creazione e l'iconico motore 16 cilindri, un propulsore unico nel panorama automotive nonché lo stato dell'arte dell'ingegneria. "Questo non è soltanto un motore ma il cuore di un veicolo ed un capolavoro di tecnica. Non c'è nessun altra auto al mondo con un motore simile. Non è soltanto estremamente potente ma anche bello da guardare" racconta entusiasta Winkelmann. Il 16 cilindri da 8 litri sviluppa una potenza di 1103 kW e 1600 CV e 1600 nm di coppia. I sei tubi di scarico nel posteriore testimoniano la sua potenza e fanno cantare il 16 cilindri.

Venduta per 11 milioni di euro

Questa Bugatti unica è stata venduta per l'incredibile cifra di 11 milioni di euro ad un appassionato. È l'auto moderna più costosa di sempre. L'acquirente è un appassionato dell'Atlantic e con La Voiture Noire si è aggiudicato un veicolo che porta avanti la leggenda e le idee di Bugatti fino al presente. Grazie alla sua esclusività, al suo stile, alle sue qualità e performance, La Voiture Noire è un'auto unica senza precedenti che continua una lunga tradizione nella storia dell'automobile.