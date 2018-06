Arriva la Bugatti per tutti: è in Lego

Più di 3550 pezzi da costruire per riprodurre alla perfezione la lussuosa vettura sportiva Bugatti Chiron in Lego, con tanto di alettone mobile, in scala 1:8. Un “giocattolino” davvero niente male pronto a riprodurre le sembianze di tutto punto di una supersportiva da 2,5 milioni di euro, auto tra le auto più potenti e veloci sul mercato: il motore di questa supercar ha infatti 16 cilindri e quattro turbo in grado di sviluppare 1.500 CV e arrivare ad una velocità massima di circa 460 km/h.

Il debutto di Chiron in Lego

In 14 centimetri di altezza, 56 in lunghezza e in 25 di larghezza è pronta a conquistare gli amanti delle auto e del collezionismo. Il modello in Lego arriva qualche tempo dopo la Porsche 911 GT3 RS: Sviluppato in collaborazione con Bugatti Automobiles S.A.S, cattura l'essenza dell'automobile riproducendo perfettamente la carrozzeria aerodinamica lucente, così come i particolari dagli pneumatici all’impianto frenante.

Dettagli perfetti

Dalla leva del cambio, al volante con il logo, al motore sotto il cofano, dove è presente il numero di serie unico, non fa una piega il modellino, rispetto all’originale. Ribadita perfino l’esclusività del marchio: non manca un vano portaoggetti compatto con una elegante borsa firmata Bugatti all’interno. La confezione, infine, oltre il libretto con le istruzioni di montaggio, include anche una serie di adesivi per arricchire ulteriormente di dettagli la piccola auto. Il tutto per 399 euro, prezzo ufficiale dal sito.