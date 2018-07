Oltre 90mila ordini per il SUV compatto Citroën C3 Aircross

Lanciato alla fine del 2017, in 9 mesi il Nuovo Compact SUV C3 Aircross di Citroën ha saputo imporsi nel segmento dei SUV compatti, differenziandosi per la personalità forte, fresca e originale, ispirata alle aspettative dei clienti di questo mercato.

Un modello dallo stile unico e personalizzabile, con un’abitabilità di riferimento, una modularità senza paragoni, 12 tecnologie di assistenza alla guida e 4 sistemi di connettività per facilitare la vita a bordo: Citroën C3 Aircross è amore a prima vista. Ambasciatore del programma Citroën Advanced Comfort®, il Compact SUV C3 Aircross è un veicolo moderno che invita al benessere a bordo e a un’esperienza di guida inedita. A suo agio in città e sulle strade extraurbane, potenzia le caratteristiche all roads grazie alla funzione Grip Control ® con Hill Assist Descent.

C3 Aircross è già protagonista del mercato, con 90.000 ordini in Europa, di cui quasi 35.000 in Francia e 18.000 in Italia. Le linee e il design fresco e ottimista di C3 Aircross trasmettono positività. Un carattere rafforzato dalle tante personalizzazioni disponibili con cui costruire un’auto su misura. Il 30% sceglie un tetto bicolore e il 25% un Pack Color.

In Italia, Citroën C3 Aircross conferma il suo potere di seduzione grazie al ricco mix di vendite:

57% degli ordini nella motorizzazione Diesel

54% degli ordini nella versione alto di gamma (Shine)

26% degli ordini con il tetto bicolore

20% degli ordini con un Pack Color

25% con un ambiente interno in opzione.

Grazie alla grande versatilità, Nuovo SUV C3 Aircross è un modello adatto a diverse tipologie di Clienti e ai loro stili di vita: un partner ideale per una vita dalle molteplici sfaccettature.