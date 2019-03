Car of the Year 2019: Jaguar I-PACE eletta auto dell'anno

Risultato imprevedibile al trofeo Car of the Year 2019: ad aggiudicarsi l'ambitissimo premio di auto dell'anno consegnato a Ginevra a poche ore dall'apertura del Salone è stato il SUV elettrico Jaguar I-PACE.

La prima Jaguar della storia a vincere questo trofeo era arrivata a pari merito con la berlinetta sportiva Alpine A110 ottenendo 250 punti. Per decretare il veicolo vincitore sono stati tenuti in conto i voti più alti ricevuti da ciascuno dei due modelli e il crossover a zero emissioni ha vinto 18 a 16. Al terzo posto con 247 voti Kia Ceed.

"Siamo molto orgogliosi che il nostro primo veicolo elettrico sia anche la prima Jaguar a vincere l'European Car of the Year - ha dichiarato Ralf Speth, Jaguar Land Rover Chief Executive Officer -. I-PACE è l'auto elettrica tecnologicamente più avanzata, un punto di svolta, una vera rivoluzione. La vittoria dell'European Car of the Year è un onore ed un vero riconoscimento per tutto l'incredibile lavoro svolto dal nostro world-class team".

Appena fuori dal podio con 235 voti si è classificata la Ford Focus, al quinto posto c'è invece Citroën C5 Aircross con 210 voti. A seguire Peugeot 508 con 192 voti e Mercedes Classe A con 116 preferenze. Ad eleggere l'auto dell'anno 2019 è stata una giuria composta dai giornalisti automotive dei 7 maggiori periodici dedicati alle auto in Europa: Auto in Italia, Autocar in Gran Bretagna, Autopista in Spagna, Autovisie in Olanda, L'Automobile Magazine in Francia, Stern in Germania, e Vi Blaegare in Svezia.