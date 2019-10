L’Arma dei Carabinieri sceglie Suzuki Jimny e Ignis

I Carabinieri, rappresentanti dei valori tradizionali legati alla storia della nostra nazione, hanno scelto Suzuki per dare mobilità alle donne e agli uomini impegnati sul territorio alla difesa del rispetto e della correttezza, sia su strada che in fuoristrada.

Una flotta di 10 JIMNY e 55 IGNIS sarà allestita secondo le specifiche richieste dall’Arma ed entrerà in servizio per assicurare alle Forze dell’Ordine la possibilità di operare anche sui terreni più difficili.

Suzuki è orgogliosa di comunicare che l’Arma dei Carabinieri ha scelto di utilizzare una piccola flotta di Suzuki JIMNY e IGNIS sia in strada che, anche e soprattutto, in quelle zone in cui è strategicamente importante una mobilità su fondi accidentati e a bassa aderenza.

Si tratta della prima fornitura diretta di vetture da parte della Casa di Hamamatsu all’Arma dei Carabinieri. L’annuncio ufficiale dell’accordo è stato dato oggi, nel corso di una conferenza stampa congiunta, che si è svolta a Roma presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

“Suzuki è fiera di questa commessa.” ha commentato Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia, che ha quindi proseguito “L’accordo, da una parte, testimonia l’integrazione del Marchio Suzuki nel tessuto sociale italiano e, dall’altra, dà modo a JIMNY di mettere al servizio delle Forze dell’Ordine e dello Stato le sue doti di agilità e di robustezza. Siamo certi che la nostra auto sarà all’altezza dei compiti cui sarà chiamata e che dimostrerà la sua attitudine a un impiego “heavy duty”.

Equipaggiamento completo

L’allestimento Carabinieri di JIMNY prevede, innanzitutto, la tipica livrea bicolore, con la carrozzeria riverniciata nel classico Blu Arma con tetto bianco. Su di esso sono montati due lampeggianti blu con tecnologia LED provvisti anche della funzione di luci di crociera e un faro di ricerca a luce bianca, comandabile sia dall’interno sia dall’esterno della vettura.

La sirena bitonale trova, invece, posto sotto il cofano e sempre nella zona frontale sono alloggiati due nano segnalatori a LED da incasso di colore blu, con funzioni a loro volta di lampeggio e di luci di crociera. Tutti i comandi retroilluminati di questi dispositivi sono montati al centro della plancia, in posizione raggiungibile da entrambi gli occupanti dei sedili anteriori. All’interno spiccano, inoltre, robusti tappetini in gomma e due supporti per le armi d'ordinanza, con blocco a chiave.

La dotazione principale include, poi, un estintore da 2 kg e un set di catene da neve, utili a operare anche in condizioni estreme, nonostante la gommatura di serie delle JIMNY preveda pneumatici M+S, i quali garantiscono una miglior trazione rispetto a gomme tradizionali. L’allestimento veicolare è realizzato da Focaccia Group.