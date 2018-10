Carrara 4x4 Fest, la formula di un successo

Il Carrara 4x4 Fest, il salone dell’auto a trazione integrale, chiude i battenti con 33.000 visitatori. Un successo d a sempre legato alla combinazione di esposizione (vetture, accessori, elaborazioni, preparazioni, ricambi e servizi) spettacoli, show, raduni e test-drive dei modelli messi a disposizione nella pista allestita ad hoc.

I numeri

Un totale di 52.000 mq di divertimento, 20.000 dei quali adibiti all’area esterna. Spazio in cui hanno dato mostra di sé 200 marchi, sia esteri (Usa, United Kingdom, Australia, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Malaysia, Olanda, Sud Africa, Spagna, Svizzera, Taiwan e Thailandia) che italiani, con presenze regionali molto forti (Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Lazio). Le Case Automobilistiche dirette sono state Suzuki, Toyota, Jeep. Le novità di prodotto in anteprima, che hanno contribuito all’affluenza: la nuova Mercedes Classe G, la nuova Vitara Suzuki e Hilux Executive+ di Toyota.

Il pubblico