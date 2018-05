Alla scoperta del mondo delle microcar con Casa Ligier

Il segmento delle minicar è da sempre un mondo a sé sia per il suo target di mercato sia per quanto riguarda i meccanismi di comunicazione: sulla scia del successo dello scorso anno Ligier Group reinventa la propria immagine attraverso un progetto mai realizzato prima in questo segmento presentando al popolo 2.0 Casa Ligier.

Casa Ligier parla il linguaggio 2.0 attraverso i tre canali must, ovvero Instagram, Youtube e Facebook, un progetto anticipato nel 2017 da un piano di comunicazione multimedia sviluppato con minivideo, influencers-testimonials, azioni di engagement e conclusosi con il minitour in minicar del famosissimo rapper Shade. #cometuvuoiessere, l'hashtag lanciato per questa campagna, ha rappresentato infatti la libera espressione della propria personalità attraverso il mondo minicar: oggi avere una Ligier significa possedere uno status-symbol, confermare la propria indipendenza dalla famiglia, garantire una sicurezza in più ai genitori.

La minicar è a tutti gli effetti uno spazio abitabile e personalizzabile, il primo "spazio" personale e privato di un adolescente fuori dalla propria stanza, un vero e proprio micro-mondo: che la si usi per raggiungere gli amici in centro città, per trasportare gli strumenti legati ad un hobby o semplicemente per scappare dal caos con il primo "amore", ogni viaggio con la propria Ligier è per l'adolescente l'inizio di qualcosa da raccontare. Partendo da questo concetto Ligier quest'anno ha scelto 5 influencers cult del momento non solo per notorietà ma anche per realizzazione nella vita, come massima espressione della realizzazione dei propri sogni e passioni: Shade, il rapper amatissimo tra i giovani e non solo, Ludovica Pagani, web e TV Showgirl, Leonardo Decarli, Youtuber e Actor, Federica Carta, cantante nonchè uno dei volti piu' amati di Amici e Ludovica Bizzaglia, attrice e influencer. 5 mondi diversi capaci di calamitare a se' milioni di followers, idoli degli adolescenti e icone di tendenza.

Lo scorso mese di aprile Ligier li ha fatti entrare nella propria "casa", una location simile a quella di un reality e li ha resi protagonisti di improbabili sfide (challenge) scelte dal popolo social e documentate in real time da video appositamente realizzati: i followers hanno potuto mettere alla prova i propri idoli in situazioni improbabili, sfide divertentissime, contesti da candid camera e molto altro ancora. Le challenge sono condivise sui canali social in 5 episodi, il tutto costantemente in iterazione live su Instagram e Facebook.

I commenti più particolari parteciperanno ad un GIVEAWAY con regali esclusivi. L'atmosfera di Casa Ligier rispecchia quindi le attitudini, i topic, il mondo dei ragazzi di oggi nella loro positività e spensieratezza, coniugando al tempo stesso musica, moda, stile, tendenze, un insieme di linguaggi visivi, verbali e iconografici affascinante nella sua eterogeneità, proprio come incarnano i modelli scelti per questo progetto, ovvero Microcar Due e Ligier JS50 Sport, Elegance, Club.

"Casa Ligier è un insieme di elementi atti a rappresentare il mondo di un target molto difficile da intercettare nei suoi bisogni e nei suoi rapidi cambiamenti- commenta Antonello Curcuruto, Amministratore Delegato di Ligier Group Italia - Questo progetto è una sfida nella sfida, oltre a rappresentare una nuova frontiera nel mondo della comunicazione stessa. Le challenge sono state scelte del popolo web, quindi costituiscono situazioni che piacciono ai ragazzini interpretare da veri e propri "miti" social del momento: dai videogame alla lotta di Sumo, passando attraverso il food, la moda, la musica, insomma un mondo che esprime senso di appartenenza, il tutto racchiuso in uno spazio che chiamiamo casa virtuale, familiare nella sua immagine, nel suo linguaggio, nella sua espressivita': il questo caso l'occhio del Grande Fratello è il mondo Ligier".

Casa Ligier nella sua preparazione e a soli pochi giorni dalla pubblicazione del suo primo video ha ottenuto numeri da capogiro: la fanbase Italia su Instagram ha raddoppiato a 18.000 followers, mentre le Instagram stories di Casa Ligier hanno ottenuto quasi 1.000.000 di visualizzazioni e oltre 19.000 interazioni con i post. I dati ancora piu' interessanti arrivano dal mondo Youtube: il canale Ligier Italia ha raddoppiato la propria fanbase raggiungendo i 6.900 iscritti, mentre il primo episodio di Casa Ligier ad un solo giorno dalla pubblicazione e' entrato in "Tendenze"alla posizione #27.