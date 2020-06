Da Barcellona al mondo: anteprima mondiale online per Casa SEAT

Giovedì 4 giugno, Casa SEAT aprirà per la prima volta le porte al mondo con una presentazione virtuale che avrà luogo all’interno del nuovo spazio, nel cuore di Barcellona.

I manager della casa automobilistica e gli ambassador del marchio accompagneranno virtualmente i visitatori per i diversi ambienti e angoli del nuovo spazio, per conoscere da dentro i dettagli di tutto ciò che CASA SEAT sarà in grado di offrire, una volta aperta fisicamente. Sarà Wayne Griffiths, Vicepresidente Commerciale di SEAT e CEO di CUPRA, a guidare i visitatori di CASA SEAT durante questa inaugurazione virtuale. In questo modo, chi lo desidera, potrà seguire l’apertura virtuale di CASA SEAT giovedì p.v. alle 12:00h CET sul canale YouTube di SEAT (l’evento verrà trasmesso in inglese con sottotitoli).

Casa SEAT nasce dalla volontà di rendere tributo a Barcellona, la città che ha visto nascere SEAT 70 anni fa, con l’impegno, nel contempo, di convertirsi in un hub di mobilità per la città, un luogo in cui la Casa possa guardare avanti, promuovendo la cultura urbana e offrendo alla cittadinanza un punto di incontro per generare idee, dibattiti e affrontare le sfide della mobilità e la sostenibilità del domani.