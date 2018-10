Charlie Cooper, guest driver dell’ultima tappa del MINI Challenge a Monza

Charlie Cooper, figlio di Mike e nipote di John Cooper, in qualità di ospite di Mini Italia, correrà a bordo della Mini John Cooper Works Challenge Pro numero 52, su un circuito, quello di Monza, che ha regalato grandi emozioni alla sua famiglia. La settima edizione consecutiva del campionato monomarca MINI Challenge è quasi giunta alla linea del traguardo.

Dopo cinque tappe entusiasmanti e adrenaliniche, i piloti del Mini Challenge sono pronti a scendere in griglia e schierarsi per l'ultima battaglia a suon di rombi di motore, curve al limite e sorpassi all'ultimo secondo per aggiudicarsi l'ambito titolo. L'autodromo di Monza, uno dei più antichi tra quelli permanenti, ospiterà il sesto e ultimo weekend di gara.

Il programma di venerdì 5 ottobre prevede due turni di prove libere, alle ore 9 e alle ore 13:00, e le qualifiche ufficiali alle ore 16:35. La giornata di sabato 6 sarà interamente dedicata alle due gare. Alle ore 11.35 le 22 Mini si schiereranno in pista per disputare Gara 1, mentre l'appuntamento per Gara 2 è alle ore 17:45. Entrambe le gare andranno, come sempre, in diretta streaming sul canale ufficiale Facebook di Mini Italia e sul sito mini.it. Gli appuntamenti per vedere le gare in differita su Motor Trend (canale 56), il canale di casa Discovery dedicato esclusivamente al mondo dei motori, sono domenica 7 e lunedì 8 ottobre in seconda serata.

La nascita di un mito

Una tradizione motoristica e un retaggio importante quello della famiglia Cooper, la cui storia si lega a doppio filo con quella di MINI. La storia ha inizio quando John Cooper, rimanendo affascinato dalla nuova Mini appena lanciata sul mercato e intravedendone il grande potenziale, immagina di trasformarla in una formidabile auto sportiva. Aggiunge un propulsore più potente, nuovi freni e uno sterzo più reattivo, riesce a convertire una piccola e semplice vettura familiare in un'auto da corsa in grado di competere con avversari ben più accreditati. E' il 1961 quando nasce la prima Mini Cooper. Il resto è storia. Nel 1964, Mini Cooper era diventato un marchio conosciuto in tutto il mondo capace di riportare vittorie in quasi tutte le competizioni, come quelle storiche dei Rally di Monte Carlo del 1964, 1965 e 1967. Mini e John Cooper avevano reso la Mini classica un'auto vincente.

Dalla pista alla strada

Un'altra figura importante in questa storia, è Mike Cooper, figlio di John. L'uomo che ha segnato il passaggio storico della Mini dalle piste alla strada. Grazie al suo contributo, nel 2007, BMW acquisisce il marchio John Cooper Works, oltre alle sue risorse tecniche e ingegneristiche. Grazie a questo incontro, il retaggio racing di MINI continua a vivere in tutta la gamma John Cooper Works, i cui modelli condividono tutti lo stesso DNA supersportivo e la stessa configurazione da auto da corsa e offrono un'efficace combinazione di precisione, maneggevolezza e forza propulsiva.