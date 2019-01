Chevrolet e LEGO realizzano un Silverado fatto interamente di mattoncini

Chevrolet insieme agli studenti della Oxford Community School e della scuola elementare di Raphael Waldo Emerson di Detroit hanno svelato il primo Silverado a scala naturale interamente realizzato in LEGO al North American International Auto Show 2019, prima dell'apertura al pubblico.

Il modello è un'esatta replica 1:1 del nuovo Silverado 2019 1500 LT Trail Boss ed è la prima Chevrolet a grandezza naturale costruita con i mitici mattoncini Lego. Diciotto LEGO Master Builders specialmente addestrati hanno impiegato più di 2000 ore di lavoro per selezionare e piazzare ognuno dei 334.544 pezzi di cui è composto il Silverado LEGO rosso, che può fregiarsi di luci davvero funzionanti e dettagli grafici unici.

L'operazione che ha portato alla costruzione di LEGO Silverado continua la partnership tra Chevrolet e Warner Bros., iniziata nel 2017 con "The LEGO Batman Movie" e la Batmobile Lego della Chevy. Questa partnership consolida gli sforzi di marketing compiuti per dare risalto al lancio del nuovo Silverado. Un mini-Silverado customizzato farà la sua apparizione nel nuovo film d'animazione "The Lego Movie 2" che arriverà nelle sale il prossimo 8 febbraio. In questo sequel pieno d'azione, gli eroi gialli si riuniscono per salvare la loro amata città dalla minaccia degli invasori alieni LEGO DUPLO.

"Chevrolet è ancora una volta entusiasta di collaborare con Warner Bros. per integrare il brand e uno dei nostri prodotti più iconici - Silverado - in 'The Lego Movie 2'" ha dichiarato Sandor Piszar, direttore marketing di Chevrolet. "I temi della determinazione e del lavoro di gruppo del nuovo film si allineano perfettamente con i valori del marchio Chevrolet e siamo sicuri che il nuovo Silverado abbia le caratteristiche, le tecnologie e la forza che servono per aiutare Emmet, Lucy (i protagonisti del film ndr) e i loro amici nelle loro nuove entusiasmanti sfide".