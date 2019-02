Citroën presenta l'innovativo Ami One Concept al Salone di Ginevra 2019

Da 100 anni Citroën continua a proporre innovazione e audacia al servizio della libertà di movimento e al Salone di Ginevra 2019 presenta Ami One Concept, un veicolo 100% elettrico, che pone il digitale al centro di una nuova esperienza di mobilità urbana, più libera e senza pensieri.

Perfettamente in sintonia con il motto aziendale “Inspired By You”, Ami One Concept è la risposta alle nuove esigenze dei clienti e alla sfida della transizione energetica in città. Questo concept rappresenta la visione della libertà in città secondo Citroën. A partire dalla libertà di utilizzo, visto che si può guidare senza patente.

Ami One Concept, inoltre, prevede un ecosistema digitale globale innovativo al servizio di un’esperienza automobilistica moderna, più accessibile e conviviale. Questo dispositivo rinnova il percorso cliente e propone un utilizzo personalizzato che può andare da 5 minuti a 5 anni, dal car sharing, al noleggio fino all’acquisto. Ami One Concept integra un’applicazione mobile dedicata che permette di interagire con il mezzo e di accedere a un portale di servizi che semplificano ogni spostamento.

Tra i vantaggi offerti da questo innovativo veicolo c'è anche la iibertà di movimento, garantita dal poter accedere nel centro della città con una soluzione di mobilità 100% elettrica, ultra compatta e agile, che permette a due persone di spostarsi liberamente, all’interno di un mezzo intuitivo e connesso.

Parlando di Ami One Concept, non si può mancare di sottolineare il suo design moderno, fatto di linee decise e audaci e contraddistinto dall'uso di colori vivaci. Per questo innovativo concept è stata adottata una progettazione simmetrica ingegnosa, per realizzare un oggetto di tendenza e protettivo, che consenta di muoversi in città con stile e comfort.