Citroën Berlingo: da ottobre disponibili nuove versioni per i professionisti

La progressione con cui Citroën Berlingo è entrata nelle preferenze degli utilizzatori professionali è notevole. E la conquista del titolo 'International Van Of The Year 2019' è una testimonianza che parla da sé. Tanto più che arriva per la seconda volta, confermando sia la validità del progetto iniziale, sia il suo successivo sviluppo, giunto alla terza generazione con una evidente evoluzione in termini di comfort e tecnologia, ed espressione di una funzionalità senza compromessi.

Un’evoluzione che ora vede l’arrivo della versione Doppia Cabina Mobile, con cui è possibile trasportare fino a 5 passeggeri (prima e seconda fila). Il suo sviluppo conferma la firma di Marca 'Inspired by You' con cui Citroën da sempre propone soluzioni mirate, costruite attorno alle esigenze individuali. Disponibile nella misura XL da 4,75 metri di lunghezza, Citroën Berlingo Van con Doppia Cabina Mobile è una variante che offre una grande modularità.

Il comfort della seconda fila è davvero notevole, con spazio per le ginocchia record per il segmento. La flessibilità rimane comunque intatta, grazie al sedile del passeggero anteriore ripiegabile, la seconda fila a scomparsa divisa nel pratico rapporto 2/3 1/3, e la griglia di protezione del carico mobile, con sportellino apribile, che consentono vantaggi unici per il trasporto di oggetti lunghi. I sei anelli ferma-carico posizionati sul fondo sono un ulteriore dettaglio che si somma alle 2 porte laterali scorrevoli con vetri fissi, e la predisposizione per le barre al tetto.

Anche la scelta dei motori per Citroën Berlingo Van XL Doppia Cabina Mobile rispecchia le variegate esigenze degli utilizzatori professionali, con il Diesel 1.5 della famiglia BlueHDi proposto in due varianti: 100 oppure 130 cavalli. Motori in linea con le più recenti normative in termini di emissioni e con funzione Start&Stop per contribuire efficacemente a ridurre i consumi in ambito urbano. Il cambio manuale, con 5 rapporti per il 100 CV e 6 per il 130 CV, offre un incisivo parametro di coppia: 250 Nm a 1750 giri per il primo, 300 Nm a 1750 giri per il secondo.

L'efficienza di questi motori di ultima generazione, è enfatizzata dalla nuova piattaforma leggera su cui è stato sviluppato il telaio di Citroën Berlingo, con il risultato di un comportamento stradale in linea con prerogative di guida che non fanno rimpiangere il piacere di una tradizionale vettura.

Con consumi nel ciclo combinato di 4,3 litri per il 100 CV, e 4,4 litri per il 130 CV, l'equazione della leggerezza verrà particolarmente gradita dai grandi viaggiatori attenti alle soste per il rifornimento carburante.

Citroën Berlingo Van Doppia Cabina Mobile preserva l'originale impegno della Marca nel progredire, generazione dopo generazione. Lo dimostra anche il livello tecnologico raggiunto, raro per questo segmento di mercato: sono ben 20 gli aiuti alla guida, tra cui spiccano in evidenza l'indicatore di sovraccarico, la visione posteriore amplificata, l'Head-up display a colori, il freno di stazionamento elettrico ed il controllo velocità di crociera adattivo con funzione Stop.

Non ultimo, anche la connettività è in linea con le esigenze di un utilizzatore continuamente in movimento, grazie a 4 tecnologie che comprendono Citroën Connect Nav e la ricarica wireless per lo smartphone.

Ingredienti fondamentali che arricchiscono un abitacolo moderno, in cui la robustezza si somma alla praticità, con la plancia dal design orizzontale che integra numerosi vani, come il cassettino portaoggetti Top Box.

La vita di bordo diventa piacevole, grazie al parabrezza portato in avanti che amplifica lo spazio a disposizione, anche per le 5 persone cui si riferisce esplicitamente questa versione XL Doppia Cabina.

Con un listino chiavi in mano di 22.450 euro per il BlueHDi 100 CV, e 23.548 euro per la versione da 130 CV, Citroën Berlingo Van XL Doppia Cabina è già ordinabile nei punti vendita Citroën.