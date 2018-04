Citroën C1 Urban Ride, voglia di città

Citroën C1, prodotta dal 2006, per rimanere al passo con i tempi, lancia ancora una versione speciale che punta a rinnovare il modello del 2014: C1 Urban Ride. Agile e ideale per spostarsi in città grazie alle dimensioni compatte (3,46 m di lunghezza) e alla maneggevolezza (4,80 m di raggio di sterzata) questa volta punta ad un aggiornamento mirato al pubblico maschile grazie a dettagli sportiveggianti.

Si parte dai colori: la gamma si arricchisce infatti di due tonalità, Nude e Calvi blue, offerte anche con carrozzeria bi-color con tetto nero. Basata sull’allestimento Shine, la Urban Ride, inoltre, è facilmente riconoscibile grazie all’adozione di specchietti retrovisori neri, vetri posteriori e lunotto oscurati, cerchi di lega da 15” neri con coprimozzo rosso.

Abitacolo più moderno

I rivestimenti interni oggi possono essere Square blue in abbinamento all’armonia Urban blue o il tessuto Wave light grey con armonia Metropolitan grey. Inoltre, la dotazione di serie è già abbastanza completa, composta dal climatizzatore automatico, l’active city brake e la telecamera di retromarcia. Novità anche dal punto di vista tecnologico: con nuovo sistema d’infotainment si può integrare lo smartphone grazie all’Android Auto, Apple CarPlay e il Mirror Link.

Motore e prezzo

Per quanto riguarda i motori, la motorizzazione 1.0 litri 3 cilindri da 68 passa a 72 CV: incrementa quindi l’efficienza e vengono rispettate le normative anti inquinamento Euro 6.2. Già ordinabile, è proposta a partire da 13.250 euro.