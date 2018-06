Citroën C1: la citycar connessa, perfetta per spostarsi con stile

La piccola ma grande Citroën C1 è frizzante, agile, dinamica e dal design giovane e spensierato. Le luci diurne a LED, i colori vivaci della carrozzeria e le numerose possibilità di personalizzazione la rendono la city-car perfetta per spostarsi in città con stile. Le dimensioni compatte e lo stretto raggio di sterzata sono l'arma segreta per i parcheggi.

La telecamera posteriore proietta immagini chiare sullo schermo da 7 pollici che non lasciano spazio a dubbi: lo stile può essere anche pratico. Sotto il cofano, un piccolo 3 cilindri di ultima generazione con 72 cavalli pepati al punto giusto. Basse emissioni e consumi ridotti si sposano a meraviglia con la trasmissione a cinque rapporti, disponibile sia con cambio manuale che con cambio meccanico elettro-attuato (ETG: Efficient Tronic Gearbox), un cambio ideale per l'uso cittadino, dotato anche di palette al volante per ridurre lo stress nel traffico della "rush hour".

Tanta tecnologia a bordo con il sistema Mirror Screen compatibile con i protocolli Mirror Link, Apple Car Play e Android Auto per governare lo smartphone direttamente dal touch screen sulla plancia. Non basta: Citroën C1 è connessa e si fa gestire da un "App". Con "My Citroën" tutti i parametri dell'auto sono sotto controllo, direttamente dal cellulare.