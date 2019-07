Citroën C3 Aircross Origins, il SUV ideale per chi cerca versatilità e originalità

La gamma Origins, edizione esclusiva, trasversale, lanciata da Citroën per celebrare il suo centenario si amplia con C3 Aircross, il SUV compatto di nuova generazione, progettato ispirandosi alle aspettative dei clienti del segmento.

Un modello dallo stile unico e personalizzabile, con un’abitabilità di riferimento, una modularità senza paragoni, con dodici tecnologie di assistenza alla guida e quattro sistemi di connettività per facilitare la vita a bordo, Citroën C3 Aircross ha conquistato subito il mercato. Ambasciatore del programma Citroën Advanced Comfort®, il compact SUV C3 Aircross è un veicolo moderno che invita al benessere a bordo e a un’esperienza di guida inedita.

La serie limitata esclusiva SUV Citroën C3 Aircross Origins si distingue esternamente per gli elementi grafici color bronzo che richiamano i famosi doppi ingranaggi a cuspide (chevron), un richiamo alla storia della Marca Citroën. I gusci dei retrovisori esterni, la fiancata posteriore ed il portellone del bagagliaio sono decorati da una doppia banda. Inoltre, il Pack Color Origins prevede le barre al tetto Black, i profili dei fari Bronze, i vetri posteriori oscurati, la terza luce effetto veneziana White, badge laterali e posteriori Origins.

Altri elementi di distinzione di Citrën C3 Aircross Origins sono i vetri posteriori oscurati, che s’intonano ai cerchi in lega da 16” Matrix Black, e la firma “Origins since 1919” presente sulle porte anteriori. La carrozzeria è proposta in tonalità eleganti e sobrie, sempre con il tetto a contrasto: nei toni del bianco e del grigio abbinati al tetto nero oppure nella variante con carrozzeria in colore nero abbinata al tetto bianco.

Citroën SUV C3 Aircross Origins conserva le caratteristiche di comfort, di versatilità e di eleganza che hanno fatto del modello di derivazione il nuovo riferimento nel mondo dei SUV compatti. Eleganza ora ulteriormente esaltata dagli interni dedicati Origins che comprendono: sedili in tessuto Grigio Chine’ con impunture Gold e personalizzazione Origins, profilo della plancia color Bronzo, tappetini anteriori e posteriori dedicati.

La dotazione di equipaggiamenti si completa, poi, con la disponibilità di numerosi dispositivi come ad esempio l’accensione automatica dei fari, la funzione cornering light, i retrovisori richiudibili elettricamente, la climatizzazione automatica, il sistema di frenata di emergenza (Active Safety Brake), il sistema di allerta rischio di collisione, i sensori di parcheggio posteriori, il Citroën Connect Nav con Mirror Screen che consente di trasferire le applicazioni presenti sul proprio smartphone sul touch screen da 7” dell’auto.

Citroën SUV C3 Aircross Origins è ordinabile con il motore PureTech 110 S&S e con i due motori diesel BlueHDi 100 S&S e BlueHDi 120 S&S EAT6. Questi i prezzi in Italia: