Citroen C3 Aircross, a tutto gas in montagna

Grande personalità e tecnologia. Per andare ovunque anche senza 4x4. Mostra questo la nuova C3 Aircross testata a Passo del Tonale, dove riusciamo a fare un resoconto della situazione con Elena Fumagalli, responsabile Comunicazione Citroen: il SUV compatto, infatti, in pochi mesi dal lancio ha fatto un vero e proprio boom con 50.000 unità vendute in tutta Europa.

“È diventata già la seconda vettura più venduta della gamma e il marchio ormai ha oltrepassare la quota di mercato del 5% - afferma la manager -. Per quanto riguarda l’Italia, C3 Aircross è il quarto B-SUV tra i preferiti a guardare la classifica dei privati. Con ruote di grandi dimensioni, cerchi da 17 di serie, un’altezza dal suolo di 17,5 cm, l’auto infatti non è solo un SUV compatto per la città: può permettersi di andare anche oltre l’asfalto. Vanta protezioni, spazio a bordo, design audace e personalizzazioni, rivelandosi modulabile (bagagliaio 420l/1289l) e pronta ad assolvere le esigenze del pubblico moderno. Già più del 55% dei clienti hanno scelto tra gli optional sistema Grip Control”.

Cos’è il Grip Control

C3 Aircross, auto a trazione anteriore, riesce a percorrere tratti innevati in salita anche solo equipaggiata di gomme con mescola estiva – e disegno invernale (All Season). Secondo il marchio questo equipaggiamento basta per l’80% delle situazioni di scarsa aderenza, anche senza 4x4. Questo grazie alle nuove tecnologie. I tecnici invece di mettere un sistema di trazione integrale che avrebbe reso l’auto più pesante (con consumi più alti) e sicuramente più costosa a listino, hanno preferito infatti montare il Grip Control: un sistema antislittamento evoluto che permette versatilità di guida, leggerezza e sicurezza.

Come funziona

Oltre alla modalità automatica, il guidatore può inserire la modalità “Neve” – attiva poi fino a 80km/h - per concentrare la coppia sulle singola ruote; “Sabbia” per far “galleggiare” il veicolo sul terreno (le ruote davanti) evitando l’insabbiamento; “Fuoristrada” per avere il massimo della coppia all’anteriore. Con questo sistema (che costa 500 euro o 750, a seconda delle versioni) è incluso anche l’Hill Assist Descent, molto utile chi non è esperto in off-road.

Hill Assist Descent: anche in retromarcia

È un valido aiuto per l’assistenza in discesa, quando la pendenza è superiore al 5%. Si attiva e l’auto mantiene una velocità ridotta a 3 km/h e riducendo così la perdita di aderenza: niente paura, non si può perdere il controllo del veicolo! Ovviamente – disponibile sia con automatico che manuale – entra in funzione anche in folle o in retromarcia: è studiato proprio per i momenti di panico dell’automobilista, come quando, ad esempio deve retrocedere in discesa per ripetere la manovra. Il veicolo anche all’indietro controlla automaticamente la velocità lasciando al guidatore solo l’“incombenza” della direzione.