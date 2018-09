Citroën e Rip Curl presentano una versione speciale di C3 Aircross

La partnership tra Citroën e Rip Curl prosegue con un nuovo modello che unisce design deciso, comfort e grande versatilità. Arriva infatti la serie speciale C3 Aircross Rip Curl, l'inizio di una nuova fase di questa collaborazione per due marchi che sviluppano prodotti tecnici e di design al servizio del benessere, dell'attività all'aria aperta e del tempo libero. E' stato quasi naturale ritrovarsi per C3 Aircross, che ha tutto il fascino del Suv ma con un'abitabilità e una modularità di riferimento.

La serie speciale Rip Curl è particolarmente attraente, con il meglio dello stile di C3 Aircross nel design e una ricca dotazione basata su Shine, la versione top di gamma, arricchita per l'occasione di numerosi equipaggiamenti votati al comfort. Il design prevede barre al tetto black, Pack Cross con protezioni anteriori e posteriori grigio Anthra, e in esclusiva su questa serie speciale cerchi in lega 16" Matrix Black, vivaci dettagli colorati con il Pack Color Rip Curl Blue che comprende i profili dei proiettori e i gusci dei retrovisori, ed è caratterizzato da una tinta blu specifica.

A bordo previsti il Connect Nav su Touch Pad 7" con mappe Tom Tom, riconoscimento vocale, servizi connessi; funzione Mirror Screen compatibile con Android Auto, Apple Car Play e MirrorLink, per utilizzare in totale sicurezza il contenuto multimediale e le applicazioni dello Smartphone; Active Safety Brake; Connect Box con Pack Sos e assistenza inclusi; Pack City con alzacristalli anteriori e posteriori elettrici, retrovisori richiudibili elettricamente e assistenza al parcheggio posteriore per facilitare gli spostamenti quotidiani e le manovre in città; Pack Auto che comprende climatizzazione automatica, tergicristallo anteriore automatico e retrovisore fotocromatico.

A questi, si aggiungono numerosi equipaggiamenti per il comfort come: Pack City Camera Plus dotato di telecamera di retromarcia Top Rear Vision e sensori di parcheggio anteriori; Pack Safety Family che comprende la commutazione automatica dei fari, il Driver Attention Alert, le tendine parasole in seconda fila e il sedile passeggero anteriore ripiegabile a tavolino. Inoltre, in opzione, sono disponibili: Grip Control per rafforzare la motricità del veicolo in base alle condizioni di guida (neve, sabbia, fango) con funzione Hill Assist Descent che permette di gestire automaticamente la velocità su forti pendenze; tetto apribile panoramico in vetro, per una luminosità eccezionale nell'abitacolo.

Disponibile con cambio manuale o automatico, nelle motorizzazioni centrali della gamma benzina (PureTech 110 S&S e PureTech 110 S&S EAT6) e Diesel (BlueHDi 100 S&S e BlueHDi 120 S&S EAT6), Nuovo SUV C3 Aircross Rip Curl assicura a conducente e passeggeri piacere di guida, risparmio economico e rispetto dell'ambiente. C3 Aircross Rip Curl è già ordinabile in Italia, a partire da 21.450 euro e arriverà nei punti vendita a ottobre.