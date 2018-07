Versatile, coloratissima, ammiccante: C3 Aircross ideale per l'estate

L’estate, quella stagione di sole pieno e cieli azzurri, si fa attendere ed il calendario è rispettato solo per le alte temperature che suggeriscono una fuga al mare anche a dispetto del meteo. E con la complicità di un’amica raggiungere le spiagge ancora quasi deserte a pochi chilometri dalla città è un attimo grazie alle doti di Citroën C3 Aircross.

È Citroen C3 Aircross, il compact SUV di Citroen dallo stile inconfondibile e dalla personalità piena di forza e di freschezza. Compatto, dall’abitabilità eccezionale, connesso, facile da vivere, versatile.

Il più premiato ed anche il più sicuro, con 5 stelle di Euro NCAP grazie, alla sicurezza passiva ed alla protezione dei pedoni, ed all’alto livello di tecnologia dei dispositivi di ausilio alla guida e controllo della dinamica di marcia.

ADAS è la sigla che li racchiude: Advanced Driver Assistance Systems, tra questi il Grip Control con Hill Assist Descent, l’Active Safety Brake, il riconoscimento dei limiti di velocità, il Park Assist e la telecamera di retromarcia, il sistema di sorveglianza dell’angolo morto e l’avviso di superamento della linea di carreggiata. Alcuni sono di serie altri disponibili in opzione, in base alla versione. Infine grazie alla elevata connettività Citroen C3 Aircross dispone della chiamata di emergenza Citroen Connect Box con Pack SOS ed assistenza inclusa che collega il conducente alla centrale d’assistenza specializzata in caso di panne o incidente.

Sicurezza, connettività in poco più di quattro metri ma con un abitacolo dalle dimensioni generose, apprezzabili non appena si apre lo sportello. Frutto dei principi di progettazione “Inspired by You” ed all’interno del concetto Citroen Advanced Confort, Citroen C3 Aircross è il punto di riferimento tra le vetture del segmento per l’altezza del padiglione, per lo spazio per le gambe, per la modularità dell’abitacolo, accoglie oggetti fino a due metri e quaranta (grazie al sedile passeggero anteriore completamente ripiegabile) , per il volume del bagagliaio fino a 520 litri e con i sedili posteriori ripiegati, la capacità totale di carico raggiunge i 1289 litri.

Citroen C3 Aircross è in vendita con una ricca gamma motori, dai benzina PureTech ai diesel BlueHDi, disponibili anche con cambio automatico a 6 rapporti. Con la possibilità di scelta tra tre diversi livelli di allestimento: Live, Feel e Shine, ed ora anche con il motore BlueHDi 120 Stop&Start con il cambio automatico EAT6, di recente introduzione sul mercato italiano, ed una gamma di otto colori per carrozzeria e 3 tinte per il tetto, oltre a 3 Pack Color che evidenziano alcuni elementi a contrasto con la carrozzeria.