Citroën presenta la serie speciale "C3 ELLE", trendy e urbana

Citroën C3 Elle, fedele alla firma del Marchio "Inspired by You" si rivolge a una clientela che chiede modernita' e personalita', attratta dal suo design audace, dal benessere che offre e dalle tecnologie moderne.

Ispirata all'universo femminile e' un'auto ricca di energia, colori e freschezza. Questa serie speciale rappresenta l'incontro di due marchi francesi, due mondi guidati dall'eleganza al femminile, dall'ottimismo e dalla voglia di rendere piu' facile la vita di tutti i giorni. C3, moderna e grintosa, è il modello ideale per vivere la città con stile e vitalità. Valori condivisi con la rivista Elle, nel quadro della partnership che lega i due marchi. Questa collaborazione ha dato vita anche al Forum Elle Active, con l'intento di valorizzare il ruolo della donna nel mondo del lavoro, e al quale era stata invitata nel marzo scorso Linda Jackson, Direttrice del Marchio Citroën.

Ampie possibilità di personalizzazione

Pratica e compatta grazie alle 5 porte e alla lunghezza contenuta (3,99m), Citroën C3 Elle conserva le linee generose e il design che la rendono un modello di tendenza dalla personalita' unica, con un forte potenziale di personalizzazione grazie al Pack Color "Elle". All'esterno propone una silhouette bicolore, molto apprezzata da oltre il 60% dei clienti C3. Il tetto Soft Sand, un'esclusiva per questa serie speciale, è abbinato al colore carrozzeria Polar White e ai retrovisori Onyx Black. In opzione sono disponibili altre quattro tinte per la carrozzeria: Night Black, Soft Sand, Platinium Grey, Artic Steel e un secondo colore per il tetto, Onyx Black. Propone tocchi di colore "Cherry Pink" sul profilo dei fendinebbia, sul dettaglio degli Airbump e sulla finitura del montante posteriore. Inoltre sono disponibili in opzione i cerchi in lega 17'' Cross Diamantati. Esteticamente si distingue anche per lo specifico sticker del tetto, e per il badge in alluminio con la scritta "Elle", posto su ognuna delle porte anteriori.

Interni ispirati al mondo dell'interior design

A bordo la serie speciale propone un'inedita Armonia "Elle", che sottolinea la continuità di colori e materiali tra l'abitacolo e la carrozzeria. Un lavoro guidato da Hélène Veilleux, Responsabile Colori&Materiali del Marchio Citroën. Gli interni, ispirati al mondo dell'interior design e dei viaggi sono curati e di qualità. I sedili propongono il rivestimento Curitiba Grey, con impunture dei sedili "Cherry Pink", mentre la fascia della plancia è rivestita in tessuto Grigio con profilo "Cherry Pink" che accentua la sensazione di confort e spaziosita' a bordo. I tappetini anteriori e posteriori specifici sono bordati in color "Cherry Pink" e personalizzati "Elle".

Sistemi di assistenza e tecnologia a bordo

Citroën ha creato la serie speciale come uno spazio in cui vivere, per far sentire come a casa propria la donna che la guida. Quando si sale a bordo la percezione di benessere è immediata, grazie ai sedili confortevoli, visivamente e fisicamente. Offre spazi generosi e accoglienti oltre che ingegnosi vani portaoggetti, tra cui un cassettino da 6,25 litri, e un bagagliaio da 300 litri. Basata sulla versione alto di gamma Shine, propone una dotazione di serie con tecnologie utili che facilitano la vita di chi la guida e ne garantiscono sicurezza: i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, la climatizzazione automatica, il Mirror Screen, il Pack Visibilità, la funzione Hill Assist, il regolatore e limitatore di velocita', l'avviso di superamento involontario della linea di carreggiata e il riconoscimento dei limiti di velocità. Inoltre dispone in opzione di telecamera di retromarcia, ideale per le manovre in città, di Citroën Connect Box con Pack SOS e assistenza inclusi, di Citroën Connect Nav su schermo Touch Pad 7'' con riconoscimento vocale, per girare comodamente nel traffico cittadino e dell'Active Safety Brake, che comprende le funzioni Driver Attention Alert, Allerta rischio collisione e Commutazione automatica dei fari. La ConnectedCAM Citroën, la telecamera HD grandangolare, connessa e perfettamente integrata, rappresenta un'opzione consigliata per gli automobilisti che vogliono cogliere i migliori istanti di vita e condividerli in diretta sui social network.

Disponibile a benzina e diesel

C3, garanzia di confort e piacere nella vita di tutti i giorni, offre ai suoi occupanti un effetto "cocoon" che filtra il mondo esterno e li isola dalla strada. La serie speciale prevede una gamma di motorizzazioni efficienti e performanti di ultimissima generazione. Propone due motori benzina: PureTech 82 e PureTech 110 S&S. Il piu' potente e' abbinato al cambio automatico di ultima generazione 6 rapporti (PureTech 110 S&S EAT6) per un piacere di guida di alto livello grazie ai cambi di marcia fluidi e rapidi. E' disponibile anche la motorizzazione Diesel BlueHDi da 75 e 100 cavalli con cambio manuale (BlueHDi 100 S&S e BlueHDi 75 S&S). Questa nuova serie, rappresenta un'offerta originale, per una city car confortevole e di tendenza, ispirata alle donne attive e dinamiche che leggono la rivista Elle. Citroën c3 Elle potra' essere ordinata in Italia da febbraio e arrivera' nei punti vendita a partire dal mese di marzo.