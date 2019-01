Citroën lancia nuova serie speciale per Lui: debutta C3 Uptown

Il successo delle serie speciali di Citroën si protrae nel tempo, e alla sua base vi è la capacità di intercettare il gusto di clienti che amano distinguersi ed esprimere la propria personalità. Protagonista di una nuova serie speciale è ora C3, la best seller di Citroën che conferma il suo successo in Italia con oltre 40.000 immatricolazioni nel 2018 e quasi 83.000 dal lancio avvenuto nel 2016.

Accanto alla versione ELLE dedicata ad un pubblico femminile, la gamma si arricchisce con Citroën C3 Uptown, una versione dal carattere ricercato e urban, dedicata a un target maschile attento ai dettagli, alla cura di sé e a quella delle proprie passioni, che sceglie prodotti raffinati.

Una raffinatezza che non viene sbandierata, piuttosto vissuta in maniera privata, che rimanda alla cultura in auge negli anni ’60, un periodo storico fatto di artigianalità, dove i centri cittadini, in particolare quelli americani, erano popolati da piccoli negozi, calzolai, boutique d'eccellenza e barber-shop frequentati da una clientela maschile alla ricerca di prodotti sartoriali su misura, attenta al proprio stile e alla propria immagine. Per questa serie speciale è stato scelto un nome che fosse una dichiarazione di intenti, che ricordasse immediatamente la dimensione urbana. Da qui il naming C3 Uptown, che rimanda al centro, al cuore pulsante delle metropoli. Citroën C3 Uptown è immediatamente riconoscibile grazie alla personalizzazione 'Uptown' sul tetto e sulle fiancate. Le tinte disponibili per la carrozzeria di questa serie speciale puntano sull'eleganza: Night Black, Polar White e Platinum Grey, tutte abbinate al tetto Onyx Black.

Interni raffinati e accessori da top di gamma

Ma è l'abitacolo, a trarre maggiore ispirazioni dalle atmosfere e profumi che si respiravano negli originali barber-shop dell'epoca: i materiali sono valorizzanti e morbidi al tatto, confezionati con la cura maniacale di un artigiano. Di serie per gli interni di C3 Uptown, l'Armonia Hype Colorado propone un rivestimento in misto pelle unito ad un tessuto con lavorazione Herringbone, studiato per richiamare gli Chevrons che identificano il Marchio Citroën. Oltre alle sedute, troviamo questa Armonia in tutto l'abitacolo: plancia, volante e pannelli porta. Una raffinatezza fatta per il piacere degli occupanti. Gli equipaggiamenti di C3 Uptown includono quelli del livello Shine, il top della gamma, cui si aggiungono i vetri posteriori oscurati, il Keyless Access&Start e il Pack Navigation DAB.

Disponibile a benzina e diesel

Citroën C3 Uptown è disponibile con una ricca gamma motori: il pluripremiato benzina tre cilindri PureTech, declinato nelle due potenze PureTech 82 S&S e il PureTech 110 S&S e il motore Diesel BlueHDi 100 S&S. Tutti i motori propongono il cambio manuale, ma chi ama il piacere della guida con cambio automatico può scegliere il benzina PureTech 110 S&S abbinato al cambio EAT6. I motori sono tutto omologati Euro 6.2, in base ai severi test WLTP.

Citroën C3 Uptowon: i prezzi

Con un listino che spazia da 17.150 Euro a 20.100 Euro, Citroën C3 Uptown include nella dotazione un accessorio esclusivo, indispensabile per la cura dell'uomo moderno, attento ai dettagli, raffinato ed elegante. Si tratta di Uptown Wax, una cera per capelli e barba che può essere utilizzata anche per lucidare la carrozzeria. Un oggetto unico per dedicare un’attenzione a se stessi ma anche alla propria auto. La cera è stata realizzata appositamente per Citroën , in edizione limitata, in collaborazione con Tonsor 1951, azienda di hairstyle maschile. Questo regalo speciale per gli acquirenti di C3 Uptown rientra nel progetto, creato in collaborazione con Havas Milan.

Gallery