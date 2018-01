Citroën lancia una nuova linea di e-Mehari con hard-top e interni rinnovati

Citroen, dopo l'edizione limitata Styled by Courrèges, disponibile dallo scorso mese di novembre, presenta la nuova E-Mehari, la cabriolet 4 posti 100% elettrica, dal design iconico, che segna un salto generazionale grazie al nuovo design degli interni e agli equipaggiamenti che migliorano il confort e la versatilita'.

Inaugura una versione Hard Top, con tetto rigido, vetri laterali e lunotto apribile, che la rendono una vera berlina. Propone interni di qualità, totalmente rivisitati secondo i codici del brand. La nuova plancia decorata nel colore della carrozzeria e i nuovi sedili le donano un look più moderno, mentre la funzione Easy Entry facilita l'accesso ai sedili posteriori. Offre il piacere della guida elettrica in totale confort, con i roll bar in acciaio e i nuovi equipaggiamenti di sicurezza, come i 4 Airbag.

Cabriolet 4 posti allegra e divertente

Progettata a Parigi e prodotta a Rennes, è la prima vettura nella categoria dei veicoli elettrici a ricevere il label "Origine France Garantie". Riconoscibile per lo sguardo espressivo dei gruppi ottici che si sviluppano su due livelli, una firma dei modelli del Marchio Citroën, impone la sua personalità e il suo ottimismo. Le linee essenziali e disinvolte la rendono una cabriolet 4 posti allegra e divertente, coerente con lo spirito e il design iconico della Mehari del 1968. La sua silhouette originale, ispirata al tempo libero, propone profili dei passaruota, profili dei sottoporta e paraurti neri. Gli scudi anteriori e posteriori lucidi sono in tinta con la carrozzeria. Altri elementi che distinguono questo "elettrone libero" sono i cerchi in lega da 15'' Give me five dal nuovo colore Grey non diamantato. Infine, sul portellone posteriore così come sulla calandra, in linea con la gamma attuale, mostra i nuovi chevron neri.

Abitacolo riprogettato: ora è più spazioso

Anche l'abitacolo è stato totalmente ripensato dai team del Centro Stile Citroën. La plancia rivisitata a sviluppo orizzontale trasmette una reale sensazione di spaziosità a bordo. Per offrire maggiore confort è equipaggiata anche di un nuovo volante a 3 razze e nuovi sedili, visivamente più accoglienti. Lo stile interno, totalmente rinnovato, offre anche una nuova armonia, meno sporchevole e un numero maggiore di vani portaoggetti distribuiti in modo intelligente sulla console centrale e nelle parti interne delle portiere. I particolari delle cinghiette sulla plancia e sulle maniglie delle porte rappresentano chiari riferimenti all'universo del viaggio. Un allestimento ancora migliorato, reale salto generazionale che rafforza la percezione di qualità a bordo.

Disponibile in tanti colori vivaci

Al contrario dell'edizione limitata "Styled by Courrèges", presentata alla fine della scorsa estate, vestita in look total black, questa nuova generazione nasce all'insegna dei colori allegri e vivaci, vera espressione del lavoro del team Couleurs & Matières. Spiritosa e colorata, punta sulla personalizzazione e offre la possibilità di scegliere tra: 4 colori per la carrozzeria, 2 tinte per il tetto in tela e 1 tetto rigido di grande effetto. Propone infatti i colori per la carrozzeria Into the blue, my funny clementine, say yellow ai quali si aggiunge una nuovissima tinta chiamata stellar white. Queste tinte sono da abbinare a quelle del Soft Top in tela, nero o arancione, e a quella del nuovo Hard Top in colore nero. Per gli interni sono disponibili diversi ambienti. Questa nuova generazione propone due rivestimenti per i sedili: un Beige luminoso e naturale, con lavorazione goffrata nella parte centrale, oppure Orange con stampa a motivi floreali nella parte centrale, ispirati al mondo degli sport nautici. Il suo aspetto moderno e colorato si intona al suo carattere avventuroso e all roads. Ha un'altezza dal suolo rialzata, che le permette di affrontare anche strade non asfaltate. Inoltre, grazie alle protezioni laterali e agli pneumatici "Cross Climate", utilizzabili in tutte le stagioni e provvisti di certificazione per l'inverno, può avventurarsi facilmente su fondi stradali sterrati, nel pieno rispetto dell'ambiente.

Carrozzeria e interni richiedono poca manutenzione

Amante delle gite in riva al mare o in campagna, può contare su una carrozzeria in ABS (materiale plastico termoformato) leggera e resistente, che non teme la corrosione o i piccoli urti, e richiede poca manutenzione. Per facilitare al massimo la vita dei suoi proprietari, la carrozzeria e gli interni si lavano con un semplice getto d'acqua: infatti i sedili e le parti interne delle porte sono rivestiti in TEP impermeabile e i tappetini sono in gomma. Adatta a tutti gli usi, può ospitare comodamente fino a quattro persone. Pratica, studiata per tutte le esigenze, si apre e si chiude semplicemente con la chiave RFID.

Soluzioni pensate per garantire comodità

Per togliere la presa di carica prima di partire è sufficiente posizionare la chiave davanti al lettore situato alla base del parabrezza. La chiusura centralizzata garantisce tranquillità totale in qualunque luogo. Il conducente dispone di volante regolabile in altezza e in profondità, e di servosterzo con funzione City. Inoltre, offre nuovi sedili anteriori lato guida e passeggero più avvolgenti e confortevoli, con regolazione in altezza. Inaugura anche il sistema "Easy Entry" che facilita l'accesso ai posti posteriori, con la memorizzazione della posizione di ribaltamento dei 2 sedili anteriori. Salire dietro sarà più facile. Per l'aspetto funzionale, offre nuovi vani portaoggetti nella console centrale e nelle parti interne delle portiere mentre il bagagliaio ospita un vano da 78 litri che puo' essere chiuso a chiave. Infine, per trasportare borse, bagagli e altri equipaggiamenti per il tempo libero, per un giro di shopping o un week end di sport, Nuova e-Mehari propone i sedili posteriori monoblocco ribaltabili. Con i sedili posteriori ripiegati, il volume del bagagliaio iniziale di 200 litri arriva a 800 litri. Divertente e facile da vivere tutti i giorni dispone del sistema completo Audio Bluetooth Parrot con telecomando, presa USB e 2 altoparlanti, per ascoltare le proprie playlist o per telefonare agli amici.