Citroën presenta le nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric, la berlina compatta reinventata

Dopo la sua offensiva nel segmento dei SUV, segnata dal successo di SUV C3 Aircross e SUV C5 Aircross (rispettivamente 300.000 e 200.000 vendite dal loro lancio a partire da fine 2017), Citroën ritorna in modo dirompente nel segmento delle berline.

Con oltre 1.700.000 vetture vendute in Europa nel 2019, ossia circa l’11% delle vendite totali di autovetture, il segmento delle berline compatte gioca un ruolo fondamentale nel mercato europeo. Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric incarnano LA berlina compatta di nuova generazione di Citroën, ispirata dai clienti e dal loro stile di vivere l’automobile. 100% elettrica, benzina o Diesel, in grado di soddisfare le aspettative di questo segmento di cui propone un’interpretazione moderna e dalla forte personalità, ha tutte le caratteristiche per sovvertire i codici del suo segmento.

Con un’identità unica e audace, Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric propongono una nuova interpretazione nel cuore del segmento delle berline compatte. Dotata di un assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette riesce a combinare l’eleganza e il dinamismo di una berlina con il look da SUV, per maggiore forza e carattere. Aerodinamica e fluida, richiama i tratti tipici delle linee Citroën, soprattutto con la nuova firma luminosa a V a LED anteriore e posteriore, e introduce un rinnovamento dello stile, più assertivo, muscoloso e dinamico. Il suo abitacolo accogliente e tecnologico esprime immediatamente benessere, comfort e modernità. Ogni cliente potrà configurare la vettura a sua immagine con 31 combinazioni di tinte e Pack Color all’esterno e 6 ambienti interni.

Motorizzazione: 100% elettrica, benzina o Diesel

Nuova ë-C4 - 100% ëlectric – 5° modello dell’offensiva elettrica di Citroën, e Nuova C4 offrono al cliente la possibilità di scegliere fra 3 tipi di motorizzazioni cuore di gamma, efficienti e prestazionali: 100% elettrica 100 kW (136 CV) con un’autonomia di 350 kmi che permette una grande libertà di movimento, termica di nuova generazione Euro 6d benzina da 100 CV a 155 CV oppure Diesel da 110 CV a 130 CV.

Citroën Advanced Comfort

Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric offrono una nuova esperienza del programma Citroën Advanced Comfort®, un comfort moderno e globale per tutti, declinato in ogni aspetto per aumentare il benessere a bordo. Il comfort di marcia è garantito dalle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions® e dai sedili Advanced Comfort. Il comfort a bordo si traduce in un’abitabilità generosa e uno spazio per le ginocchia Best in Class, vani portaoggetti funzionali e lo Smart Pad Support Citroën™. Il comfort della mente è indotto da un ambiente interno rilassante e luminoso con materiali caldi e il tetto panoramico in vetro apribile elettricamente. Il comfort di utilizzo è potenziato dalle 20 tecnologie di aiuti alla guida che comprendono l’Highway Driver Assist, dispositivo di guida semi-autonoma di livello 2, e le 6 tecnologie di connettività. Qualità che sono tutte amplificate dall’ë-Comfort di Nuova ë-C4 - 100% ëlectric: silenzio, fluidità di marcia e piacere di guida.

Gli esterni

Gli sbalzi anteriori e posteriori ridotti, abbinati alle ruote di grande diametro (690 mm) e a una distanza dal suolo di 156 mm, superiore alla concorrenza, conferiscono al veicolo un assetto rialzato unico, caratterizzato da linee decise e da una silhouette «pronta a scattare»: Nuova ë-C4 - 100% ëlectric e Nuova C4 sovvertono i codici tradizionali e rimescolano le carte nella categoria delle berline compatte. La vettura, basata su un passo lungo (2.670 mm), si colloca nel cuore del segmento delle berline compatte in termini di dimensioni: 4.360 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza e 1.525 mm di altezza. Per la sua elevata distanza da terra, offre una posizione di guida più alta rispetto alla concorrenza (1,22 m), per godere di una maggiore visibilità al volante.

Il frontale, con la firma luminosa a V, riprende i nuovi codici estetici di Citroën, introdotti da CXPerience Concept, Ami One Concept e 19_19 Concept e inaugurati su Nuova C3 all’inizio del 2020, evoluzione naturale della firma dei frontali Citroën con i proiettori su due livelli e gli “chevron” cromati che si estendono su tutta la larghezza del veicolo. In questa nuova configurazione, unica e differenziante, gli chevron si estendono fino alle luci diurne nella parte superiore, e fino ai proiettori nella parte inferiore, mettendo in evidenza la tecnologia: illuminazione 100% LED «Citroën LED Vision» con luci diurne a LED, proiettori dotati di 3 moduli a LED. I fendinebbia a LED, abbinati a inserti colorati dalla forma molto grafica, completano questo frontale innovativo e tecnologico.

Il cofano, alto e orizzontale, riprende le linee scolpite di SUV C5 Aircross, conferendo vigore, forza e robustezza e assicurando a Nuova ë-C4 - 100% ëlectric e Nuova C4 un aspetto energico e deciso. La parte inferiore nera opaca del paraurti anteriore assicura resistenza in caso di urti lievi. Le griglie delle prese d’aria, che richiamano con dimensioni amplificate il motivo degli chevron già presenti su Ami One Concept e 19_19 Concept, dimostrano l’attenzione per i dettagli.

Abitacolo luminoso, bagagliaio generoso

La luminosità a bordo è uno dei pilastri del programma Citroën Advanced Comfort® e contribuisce a immergere i passeggeri in unambiente sereno e accoglientegrazie a una generosa superficie vetrata di 4,3 m² e a materiali caldi. Irivestimenti del padiglione e dei montanti interni chiarigarantiscono luminosità e calore, mentre alcuni ambienti interni presentano tonalità luminose, calde e insolite nell’ambiente automobilistico, come l’Ambiente Metropolitan Blue o l’Ambiente Hype Red.

Dotate dei vetri laterali che comprendono le terze luci posteriori, Nuove c4 e ë-C4 - 100% ëlectric dispongono di un grandetetto panoramico in vetro apribile elettricamente, che inonda di luce l'abitacolo. È di tipo spoiler per preservare l’altezza del padiglione posteriore ed è abbinato a una tenda oscurante per regolare il livello di luminosità desiderata nell'abitacolo. L'abitacolo offre dunque una grande luminosità e una sensazione di benessere, con il tetto aperto o chiuso, in modo che ogni viaggio sia un'esperienza unica.

Di notte,l'ambiente è piacevole e rassicurante, grazie in particolareall'illuminazione ambientale a LEDdel cruscotto digitale, abbinata allaretroilluminazione biancadelle funzioni di guida e di comfort e alle plafoniere anteriori e posteriori.

Con un bagagliaio generoso di 380 L facilmente sfruttabile grazie alla soglia di carico bassa e piatta (715 mm) e le forme regolari del portellone, Nuove #c4 e ë-C4 - 100% ëlectric si posizionano al centro del segmento e si adattano alle esigenze di tutti. Per una maggiore praticità, il fondo con due posizioni permette di suddividere il bagagliaio e di usufruire di un pianale piatto quando il divano posteriore è ripiegato. Questo fondo in due posizioni può essere tenuto in posizione obliqua per caricare più facilmente il vano bagagli. Nuova ë-C4 - 100% ëlectric non è da meno quanto alla possibilità di riporre i cavi di ricarica o diversi oggetti sotto il fondo del bagagliaio. Per una maggiore praticità nella vita di tutti i giorni, ai lati del vano bagagli sono posizionati dei ganci per appendere delle borse, mentre un vano portasci permette di trasportare oggetti particolarmente lunghi.