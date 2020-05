Citroën C5 Aircross C-Series, serie speciale all'insegna del confort

Lanciato in Europa all’inizio del 2019, Citroën C5 Aircross ha saputo imporsi nel competitivo mercato dei SUV di segmento C. Protagonista indiscusso del suo segmento, ha già conquistato oltre 130 000 clienti, diventando la 2a vettura più venduta del double chevron nel 2019.

Nuova proposta nel suo segmento, rappresenta un’offerta pertinente e originale, ispirata dalle aspettative dei clienti di questo mercato. Dotato di una personalità forte, si distingue per lo stile unico, energico e protettivo e offre un comfort e una modularità di riferimento, grazie alle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi, i sedili Advanced Comfort, 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ribaltabili a scomparsa e offre un volume del bagagliaio Best in Class che va da 580 L a 720 L, C5 Aircross è il SUV in classe comfort. Moderno e tecnologico, offre 20 tecnologie di assistenza alla guida tra cui l’Highway Driver Assist (dispositivo di guida autonoma di livello 2) e 6 tecnologie di connettività. SUV C5 Aircross inaugura inoltre la mobilità in classe ë-Confort nella sua versione ibrida plug-in, con potenza complessiva di 225 cavalli, per vivere ogni giorno tutto il confort dell’elettrico: esperienza di guida fluida e silenziosa, con autonomia di 55 kmi in modalità 100% elettrica, emissioni di CO2 a partire da 32 g/kmii, consumi da 1,4 L/100 kmiii. Valori eccellenti per offrire versatilità di utilizzo e efficienza nel quotidiano.

Citroën C5 Aircross « C-Series»

La serie speciale «C-Series» è stata creata per sottolineare il carattere e il comfort dei modelli e si distingue per colori e materiali specifici oltre agli equipaggiamenti che facilitano la vita a bordo.

Nella versione “C-Series”, C5 Aircross sottolinea i suoi elementi di design e di personalizzazione, e inaugura un nuovo colore per i Pack Color, il Deep Red, che va a sostituire il Pack Color Red. Questo Pack Color è costituito da tocchi di colore di un rosso scuro con effetto metallico elegante e dinamico sugli Airbump, sui paraurti anteriori e sulle barre al tetto. Il badge distintivo «C-Series» in rilievo decora le portiere anteriori. Per lasciare al cliente la possibilità di personalizzare la propria vettura, sono disponibili anche gli altri Pack Color, Silver e White.

I colori proposti per la carrozzeria dell’edizione «C-Series» sono sobri ed eleganti, dal bianco (Natural White o Pearl White) al nero (Pearl Black) passando per il grigio (Steel Grey o Platinium Grey), in modo da creare combinazioni armoniose, originali e raffinate. Per offrire un ulteriore elemento di distinzione, è disponibile un’offerta bi-colore, che abbina il tetto a contrasto Black alle altre tinte della carrozzeria.

Per gli interni, la serie speciale «C-Series» si distingue per un ambiente specifico. La plancia decorata in TEP Grey è abbinata alla cinghietta con impunture bianche. Si abbina ai sedili Advanced Comfort caratterizzati da impunture bianche e da una fascia orizzontale rossa a contrasto nella parte alta dello schienale, che richiama i dettagli colorati degli esterni. Tappetini specifici anteriori e posteriori neri con impunture rosse completano il tutto.

La versione «C-Series» si posiziona tra le versioni Feel e Shine, e offre: