Citröen svela C1 JCC+ inspired by Jean-Charles De Caltelbajac

Dopo la Art Car E-MEHARI, ricca di colore, presentata a maggio 2018 e poi C3 JCC+, l’edizione elegante commercializzata a settembre 2018, è ora il modello Citroën C1 che diventa l’oggetto di ispirazione per la creatività di Jean-Charles de Castelbajac.

Citroën è lieta di proseguire questa collaborazione con lo stilista francese, che valorizza la silhouette di C1 abbinando moda e arte. Jean Charles de Castelbajac ha saputo creare una versione alto di gamma ricca di contrasti dove la sua firma distintiva e colorata si ritrova sulle conchiglie dei retrovisori, sui coprimozzo, sulle personalizzazioni del montante posteriore e nella decorazione specifica all’interno. La piccola cittadina di Citroën acquista un look che saprà catturare l’attenzione nel contesto urbano.

Questa serie speciale, denominata C1 JCC+, è dotata di equipaggiamenti per il comfort come la climatizzazione automatica e l’accensione automatica dei fari, oltre a elementi di stile come il tetto bi-colore nero, profili passaruota e un’impuntura specifica. Propone 6 sistemi di assistenza alla guida che facilitano l’utilizzo in città, tra cui la telecamera di retromarcia. C1 JCC+ è proposta con il VTi 72 S&S, motore efficiente e performante Euro 6.

C1 JCC+ al top dello stile

Questo terzo incontro creativo e artistico tra Citroën e Jean-Charles de Castelbajac ha dato vita ad una nuova edizione che saprà conquistare il pubblico. C1 JCC+, ha una personalità energica, frizzante e disinibita, creata per tutti coloro che amano la città!... Questa avventura estetica illustra la capacità di attingere il meglio da universi paralleli che si incontrano e si mescolano tra loro… Un connubio tra l’automobile, la moda e l’arte! La gamma raffinata di C1 si arricchisce così di una nuova firma stilistica colorata e grafica nata dall’ispirazione del designer, capace di incantare gli occhi di tutti.

C1 JCC+ si contraddistingue per una nuova eleganza stilistica con tocchi di colore pop e di tendenza, tanto cari a Jean-Charles de Castelbajac: il Rosso per la passione, il Blu come la speranza, il Giallo come l’energia del sole. Una firma unica ed esclusiva, artistica e alla moda, che rende C1 ancora più fresca e moderna. Sia all’esterno che all’interno, il tocco del designer si esprime attraverso inserti colorati che conferiscono alla city car un carattere unico.