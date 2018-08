La classifica delle auto più vendute al mondo

"Non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace" Così recita il popolare adagio, applicabile anche alla classifica delle auto più vendute del 2017. Alcuni dei modelli nella top ten non sono commercializzati in tutti i mercati, tuttavia, questo aspetto non ha inciso sul numero di unità vendute. Scopriamo, dunque, quali sono le auto più vendute nel mondo nel 2017, secondo i dati della Jato Dynamics.

Dal decimo all'ottavo posto

Al decimo posto troviamo la Volkswagen Passat: non passa mai di moda. Il modello rispetto al 2016 cala del 4% le unità vendute, ma si mantiene sempre all’interno della classifica con oltre 673.000 unità. Da anni è un must nel segmento. Nona piazza per la Honda HR-V che perde il 4% rispetto all'anno prima, ma già per il 2019 il crossover compatto presenta un nuovo restyling nelle linee e nella tecnologia. Presto in arrivo anche in Europa. Ottava in classifica la Volkswagen Tiguan, con un +34% aumento vertiginoso per il piccolo suv tedesco, che entra nella top 10 e inizia dar fastidio ai competitor.

Dal settimo al quarto posto

Al settimo posto troviamo Honda Cr-V, un'altra certezza. Con 749.151 unità si attesta una crescita di volumi del 7%. Cr-V è pronta ancora a crescere con l’arrivo in Europa del restyling a a 7 posti. Sesta posizione per il Toyota Rav4 che registra un +4% grazie alle sue rinomate doti off-road con cui conquista il suo pubblico. Quest’anno il nuovo modello è stato presentato a New York su un'inedita piattaforma: l'auto sarà più larga,con un passo più lungo di 3 cm, pronta a debuttare con tecnologie inedite. In quinta posizione c'è Honda Civic: la berlina giapponese registra un +20%. Ora il modello ha introdotto motorizzazioni più efficienti e sul 1.6 i-DTEC un cambio automatico a 9 rapporti. Appena fuori dalla top 3 Nissan X-trail, che con un +6% nelle vendite è il big SUV per eccellenza: anche per 7 persone a bordo.

Podio con sorpresa

Terza classificata la sempreverde Volkswagen Golf: il mostro sacro del segmento non intende mollare la presa tra le auto più vendute al mondo. Cala il 3% sul venduto totale ma rimane sempre la vettura più idoladrata da tutte le generazioni. Medaglia d'argento per Toyota Corolla: con più di 924.000 unità nel 2017 è ancora la berlina più opzionata nell'automotive grazie al suo equilibrio tra comfort e prestazioni. Il primo posto è tutto per Ford F-series. A sorpresa troviamo un pick-up sul gradino più alto del podio I cassonati però in italia devono essere immatricolati come autocarri… con tutto ciò che ne concerne: ecco perchè tra le nostre strade, nonostante i grandi numeri del modello (superiore al milione) non se ne vedono...

