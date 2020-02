Dal TomTom Traffic Index arriva la classifica delle città più trafficate in Italia e nel mondo.

Roma è la prima della lista; città nella quale gli automobilisti trascorrono in media il 38% di tempo in più nel traffico rispetto a quanto sarebbe necessario, a causa di ingorghi e viabilità intensa.

Seguono nella classifica italiana, Palermo (36%), Napoli (32%), Messina (31%) e Milano (31%).

A livello europeo, Roma si colloca al 20esimo posto. Globalmente, invece, la Capitale italiana occupa la 43esima posizione.

Qui la classifica delle dieci città più trafficate in Italia:



Città più trafficate del mondo

Scendendo nel dettaglio, il TomTom Traffic Index è un servizio interattivo, disponibile a questo indirizzo, che monitora 416 città in 57 Nazioni.

Elevato il risultato globale: gli automobilisti del pianeta passano in media il 29% di tempo in più nel traffico rispetto a quanto sarebbe necessario.

Report che, inoltre, ha registrato un aumento della congestione nella maggior parte delle città monitorate; sono infatti ben 239 quelle che hanno visto incrementare i livelli di traffico, mentre solo 63 hanno mostrato diminuzioni evidenti.

Secondo il report del noto produttore olandese di navigatori satellitari è Bangalore in India la città più trafficata del mondo, con il 71% di tempo extra passato in auto per colpa del traffico.

Nella classifica globale troviamo poi la capitale delle Filippine Manila (71%); Bogotà in Colombia (68%); la città più trafficata dello scorso anno, Mumbai (65%); e Pune, altra città dell’India (59%).

Passando all’Europa, l’area metropolitana di Mosca è la peggiore (59%) seguita da Istanbul (55%). La Top 5 europea è poi composta da Kiev (53%), Bucharest (52%) e San Pietroburgo (49%).

