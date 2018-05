Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2018: edizione ispirata ai grandi classici

Saranno 51 le automobili e 30 tra motocicli e sidecar che competeranno nel tradizionale concorso di bellezza più esclusivo al mondo dedicato ai veicoli storici. All’interno del concorso, sono previste categorie di valutazione aggiuntive per prototipi e concept car, testimonianza del forte legame tra tradizione e orientamento al futuro.

Sulle rive del Lago di Como, a Cernobbio, si daranno appuntamento, dal 25 al 27 maggio 2018, gli orgogliosi proprietari e appassionati di veicoli storici unici, a due, tre e quattro ruote, in occasione del concorso di bellezza più esclusivo al mondo dedicato ai mezzi storici. Durante il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2018, competono oltre 51 automobili e 30 tra moto e sidecar di epoche differenti della storia dell’automobilismo, per contendersi l'attenzione del pubblico e di una giuria internazionale, composta da esperti del settore. Durante il weekend, uno dei momenti più attesi è la cosiddetta Street Run delle moto in concorso, che saranno presentate al grande pubblico nel Parco di Villa D’Erba, oltre al "Best of Show" di domenica sera.

"Hollywood on the Lake"

Il Concorso d'Eleganza Villa d'Este si svolge all’insegna del tema "Hollywood on the Lake". La selezione di veicoli storici che parteciperanno al concorso sul Lago di Como coprirà tutte le epoche della storia dei veicoli e del cinema – dall’era del cinema muto a quella dei moderni successi. Le auto e le moto saranno collocate in uno scenario caratterizzato nell’area del Grand Hotel Villa d'Este e nei vicini Giardini di Villa Erba, scenari unici e che contribuiranno a rendere l’evento più speciale. Nel Padiglione Centrale di Villa Erba, BMW Group Classic presenterà anche lo spettacolo "Movie Cars and Bikes". Si potranno ammirare tutti i veicoli che hanno ricoperto ruoli importanti all’interno dei maggiori film, tra cui la MINI di "Mister Bean", le auto originali dei film di "James Bond" e della serie "Mission Impossible".

Una lunga tradizione e una esposizione internazionale

Il carattere inconfondibile del Concorso d'Eleganza Villa d'Este è anche legato ad una lunga tradizione - già nel 1929, infatti, sulle rive del Lago di Como, si svolse la "Coppa d'Oro Villa d'Este", un’originale esposizione delle novità dell'industria automobilistica, con una forte caratterizzazione internazionale. I proprietari delle automobili che verranno presentate al Comitato Selezionatore del concorso di quest’anno provengono da 15 Paesi diversi. Ben dodici veicoli sono di proprietà di appassionati che arrivano dagli Stati Uniti, sette dall’Italia e dalla Svizzera. I veicoli selezionati sono stati prodotti tra il 1909 e il 1985 da 28 produttori differenti. Il Concorso di motociclette, che quest’anno è arrivato all’ottava edizione, ha spinto a partecipare possessori di motociclette da sei Paesi diversi. Le loro motociclette sono state realizzate tra il 1907 e il 1969 da 25 produttori differenti. Il concorso è suddiviso in otto classi di valutazione, coerentemente con il tema di quest’anno verranno presentati anche dei veicoli che hanno lasciato la propria impronta nel mondo del cinema, e non solo su strada.

Classe A I Titani: Polvere, fango e rischio (dal 1900 al 1939)

Classe B Da Manhattan a Mayfair: L‘età d‘oro dell’opulenza automobilistica (dal 1918 al 1939)

Classe C Plasmate dal vento: Le berline dell’epoca Art Deco (dal 1925 al 1940)

Classe D Nuovo mondo, nuove idee: La storia delle Gran Turismo (dal 1945 al 1965)

Classe E La velocità incontra lo stile: L’affermazione delle auto sportive e da competizione (dal 1950 al 1970)

Classe F Quando il sesso era sicuro e le corse pericolose: Formula 1! (dal 1950 al 1988)

Classe G Hollywood sul lago: Le stelle del cinema (dagli anni Venti agli anni Trenta)

Classe H Perfettamente conservate: Archeologia automobilistica (dal 1900 al 1980)

Nella categoria più estesa partecipano anche i bolidi di Formula 1 che hanno partecipato nei vari decenni al campionato. Il Gruppo di partecipanti delle moto storiche è suddiviso in cinque categorie, i veicoli in mostra spaziano dalle moto da viaggio degli albori della produzione statunitense alle moto da corsa italiane con motori monocilindrici.

Classe A Gli anni d‘oro delle motociclette americane dal 1907 al 1917

Classe B Lusso a 3 ruote: sidecar degli anni Venti e Trenta (1920 – 1939)

Classe C Le vincitrici italiane: motociclette 250 GP dal 1949 al 1963

Classe D Una nuova veste per le motociclette inglesi e tedesche dal 1960 al 1970

Classe E Design motociclistico: Concept Bike e Prototipi di nuova concezione

Il programma

Più di 8.000 visitatori sono attesi nei parchi di Villa Erba quest'anno, gli ospiti potranno ammirare le magnifiche rarità su due, tre e quattro ruote. Al fine di offrire loro e a tutti gli altri ospiti un evento di alto livello, verranno resi disponibili 58 camion con palchi, podi, tribune, gradinate, luci, apparecchiature audio e altre attrezzature. In occasione del Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2018, BMW utilizzerà altrettanti veicoli navette per il trasporto degli ospiti d'onore, degli organizzatori, dei proprietari dei veicoli e dei membri della giuria. Il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2018 inizia venerdì 25 maggio 2018, con l'arrivo dei partecipanti e la presentazione di una concept bike di BMW Motorrad. Sabato 26 maggio 2018, alle 14:00, si terrà la parata delle moto sulle strade di Cernobbio, in uno spettacolare convoglio che si muoverà da Villa Erba a Villa d'Este. Inoltre, nel pomeriggio, sarà consegnato il primo premio del concorso "Coppa d'Oro Villa d'Este", assegnato direttamente dal pubblico. Domenica 27 maggio 2018, i partecipanti al concorso di bellezza si presenteranno al pubblico davanti alla tribuna nel parco di Villa Erba. Il momento topico dell'evento serale sarà l'annuncio del vincitore assoluto, che oltre al titolo "Best of Show" riceverà anche il "Trofeo BMW Group".